L’autovelox che fa più multe in Italia è sulle Dolomiti

L’autovelox che fa più multe in Italia si trova nel comune di Colle Santa Lucia, in provincia di Belluno (Veneto). Qui insistono alcuni tratti asfaltati del Passo Giau, valico dolomitico molto gettonato dai proprietari di auto e moto di alta gamma. Non ci vuole molto a capire come le strade belle e da guidare, se “condite” dalla presenza di un autovelox, diventino fonte di incassi notevoli per le casse comunali.

Bilancio senza problemi per il paesino montano

Nel caso in esame siamo a livelli record. Secondo quanto riporta Quattroruote, nel solo 2020 la piccola località veneta, che conta una popolazione di soli 355 abitanti, avrebbe prodotto multe per 552.367 euro, grazie all’apparecchiatura di controllo della velocità. Rapportando la cifra ai residenti, si ottiene la somma di 1.556 euro. Quanto basta a fare di Colle Santa Lucia un comune leader in termini di incassi da autovelox per abitante.

Dall’autovelox che fa più multe fioccano i verbali

In totale sono state elevate, nel tratto di strada del Passo Giau di sua competenza, ben 4.596 multe. Gran parte dei verbali hanno colpito dei cittadini stranieri, che hanno assorbito la quota più rilevante del pacchetto, con 3.132 sanzioni a loro carico (ma non eravamo noi italiani i più irrispettosi delle regole?). L’autovelox più fruttuoso d’Italia continua a macinare multe e scatti fotografici di cui i destinatari farebbero volentieri a meno.

La bellezza delle strade fa dimenticare le norme

Ad agevolare il compito dell’apparecchio provvede il limite di 50 km/h posto sulla celebre arteria viaria che, per la sua trama planimetrica, invita molti a spingere più del possibile sul pedale dell’acceleratore. La piacevolezza di quelle strade e la vicinanza di Cortina d’Ampezzo fa sì che il percorso sia battuto da auto e moto da sogno, condotte da persone che spesso dimenticano il numero riportato sui cartelli. Ovviamente non sono i soli a cadere nelle grinfie dell’autovelox: le cifre lasciano intendere che la maggior parte delle multe riguardano automobilisti e motociclisti a bordo di mezzi più comuni e meno esclusivi.