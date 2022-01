Molta gente compra i SUV senza far sporcare mai le loro gomme sulle strade sterrate, figuriamoci in contesti ambientali di fuoristrada più estremo. Non fanno eccezione i clienti delle Dacia Duster 4×4. Nel Regno Unito, alcuni acquirenti, forse per dare agli occhi degli altri un senso più compiuto alla loro scelta di acquisto, faranno tappa in un autolavaggio il cui ciclo si svolgerà al contrario.

L’iniziativa, battezzata Dacia Adventure Ready, è in programma per il 18 gennaio prossimo, alla Renault Lodon West di Londra. Qui, i clienti prenotati, troveranno degli uomini che sporcheranno e infangheranno gratuitamente il noto SUV, come se fosse appena uscito da un’avventura off-road degna di Rambo.

L’iniziativa, a carattere temporaneo, si pone come evento promozionale, per spingere i proprietari della Dacia Duster 4×4 a sfruttarne appieno le capacità operative. Forse, vedendo la carrozzeria sporca in stile rally-raid, potrebbe ridursi la loro inclinazione verso l’uso “in giacca e cravatta”.

Da un sondaggio condotto su 1000 clienti inglesi del modello, è emerso che il 40% di loro non lo ha mai portato in fuoristrada, il 19% addirittura non gli ha mai fatto sporcare le ruote su terra, mentre il 67% ha sostenuto le prove più estreme nella marcia urbana fra i dissuasori di velocità. Insomma…qualcosa di diverso dalle dune del deserto o dai pietrosi sentieri collinari. In Italia, però, ci sono le buche cittadine a creare un senso di avventura non meno faticoso.