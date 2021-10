L’Audi RS Q8 vola a 300 km/h sull’autostrada tedesca [Video]

I SUV di oggi, in alcuni casi, sono spaventosamente veloci, anche se la loro massa ed altezza da terra non sono alleate ideali, almeno sul piano teorico. Nel video odierno possiamo ammirare un’Audi RS Q8 spinta fino ai 300 km/h in un’autostrada tedesca, dove l’imponente vettura dei “quattro anelli” mostra grande fluidità d’azione e dove – lo ricordiamo – non sono presenti limiti di velocità.

Guardando i fotogrammi, sembra che tutto si svolga con straordinaria naturalezza, senza che il guidatore sia costretto a combattere col volante per tenere l’auto nella sua corsia. Miracoli concessi dai progressi tecnologici, che hanno reso possibile tutto ciò in mezzi apparentemente inconciliabili con le performance velocistiche estreme. Qui, del resto, stiamo parlando di una grande casa automobilistica e di un SUV di fascia altissima. In pratica il cugino della Lamborghini Urus, anche se leggermente meno vigoroso sul piano prestazionale e un po’ più elegante sul fronte stilistico.

L’Audi RS Q8 è spinta da un motore V8 biturbo da 4.0 litri di cilindrata, che eroga 600 cavalli di potenza. Questo si traduce in un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3.8 secondi e in una velocità massima autolimitata elettronicamente a 250 km/h. La cifra cresce a 305 km/h con il pacchetto Dynamic Plus, che toglie le “briglie elettroniche” e regala anche i freni carboceramici. Roba da supercar. D’altronde, in autostrada, l’Audi RS Q8 esprime un tenore prestazionale degno delle auto sportive a due posti secchi.

Fonte | Carscoops