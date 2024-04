L’Aston Martin DB4 GT Zagato in scala 1:8 che sembra l’auto vera

L’Aston Martin DB4 GT Zagato del 1961 è offerta in una splendida riproduzione in scala 1:8 da Amalgam Collection. Il prestigioso atelier inglese, noto in ogni angolo del mondo per la fedeltà delle sue repliche in formato ridotto, stupisce ancora una volta. La finezza dell’opera è degna infatti della migliore tradizione. Qui c’è l’artigianato più nobile, che emerge nella cura dei dettagli oltre che nella visione d’insieme.

Il “modellino” è un vero capolavoro. Nelle foto, in mancanza di riferimenti dimensionali, si confonde con l’auto reale. Credo che sia il miglior complimento possibile. Solo 199 gli esemplari previsti, ognuno dei quali acquistabile con una spesa di 20.855 euro, dilazionabile su richiesta in quattro rate senza interessi. La cifra non è per tutte le tasche, del resto l’eccellenza ha un costo. Giusto così, anche per non svilire i sogni, che richiedono sacrifici per essere coronati, pure se in scala 1:8 come nel caso in esame.

Fonte di ispirazione è stata una delle auto più prestigiose della scuola britannica: l’Aston Martin DB4 GT Zagato, nata da una partnership al più alto livello con la nota carrozzeria italiana, la cui firma è ben chiara nell’esecuzione stilistica della coupé inglese. Oggi questa vettura, plasmata in 19 esemplari, ha quotazioni di mercato milionarie. Averne una in garage sarebbe il sogno di ogni appassionato, ma il privilegio è per pochi eletti, dal conto in banca faraonico.

Stiamo parlando di una vera auto da corsa adattata all’uso stradale. I brividi sensoriali che regala al fortunato conducente sono al top. Rispetto alla sorella standard, la GT Zagato ha delle specifiche per le gare di durata, come il passo accorciato, il corpo alleggerito e un motore a 6 cilindri in linea da 3.7 litri portato a 302 cavalli di potenza massima. Questo si traduce in uno scatto da 0 a 100 km/h in 6.1 secondi e in una punta velocistica di oltre 243 km/h. Difficile trovare ai suoi tempi un’auto omologata per l’uso stradale che potesse competere con lei sul fronte prestazionale.

Nella tela agonistica, con alcuni rinomati drivers al volante, seppe raccogliere risultati luminosi. Oggi è un pezzo di grande collezionismo. Della vera Aston Martin DB4 GT Zagato, l’esemplare in scala 1:8 imita fedelmente i tratti. Per ricrearla con tanta grazia, gli uomini di Amalgam Collection hanno avuto modo di scansionare in ogni dettaglio l’auto originale. Le informazioni fornite dalla casa madre su finiture, materiali, immagini d’archivio e disegni hanno completato il quadro. I modelli su misura possono essere costruiti secondo le specifiche del committente.

Fonte | Amalgam Collection