La nuova Aston Martin Vantage è la Safety Car ufficiale FIA della Formula 1

Nel 2024, Aston Martin si riconferma leader all’inizio delle gare di Formula 1 con l’inedita Aston Martin Vantage. Questa nuova vettura, meticolosamente preparata e configurata in modo esclusivo per affrontare i Gran Premi mondiali, sarà designata come la Safety Car ufficiale FIA della Formula 1. Durante il Gran Premio di Formula 1 dell’Arabia Saudita del 2024 di questo fine settimana, una versione appositamente preparata della Vantage guiderà le 20 vetture in un giro di formazione prima di posizionarsi all’uscita della corsia dei box. Sarà pronta ad agire come Safety Car ufficiale FIA nel caso in cui sia necessario intervenire per controllare il ritmo della gara.

In Arabia Saudita debutta la nuova Safety Car della F1: Aston Martin Vantage

La nuova Aston Martin Vantage, svelata solo tre settimane fa insieme alla Vantage GT3 e alla AMR24 F1, è stata concepita come un’autentica espressione delle prestazioni, mirando a offrire emozioni al massimo livello garantendo allo stesso tempo la massima sicurezza. Grazie al suo motore 4.0 Twin-Turbo V8 artigianalmente costruito, la nuova Vantage vanta il titolo di più veloce nella sua categoria, con un aumento del 30% di potenza rispetto al suo predecessore. Questa potenza extra assicura alla Vantage Safety Car una spinta iniziale ideale. Le eccezionali performance della nuova Vantage da strada rendono superfluo qualsiasi aggiornamento al motore, al sistema di raffreddamento o al sistema frenante per adattarla al ruolo di Safety Car. È stata progettata proprio per questo scopo.

La nuova Aston Martin Vantage, il vertice della gamma sportiva di Aston Martin, ha superato un rigoroso processo di selezione per diventare la Safety Car ufficiale FIA della Formula 1. Per garantire le massime prestazioni in pista, questa vettura unica è stata equipaggiata con un’ala anteriore allungata e sagomata e ha subito modifiche aerodinamiche sotto il pianale. Per aumentare la deportanza, è stato installato un nuovo spoiler posteriore in una posizione specifica, con un Gurney ottimizzato. Anche la barra dei fari FIA è stata sagomata per migliorare l’aerodinamica, considerando l’importanza di ogni millisecondo di prestazioni per guidare il gruppo di vetture F1 equipaggiate con pneumatici ad alto rendimento.