Aston Martin Vantage 2024: motore V8 da 665 cavalli per la versione aggiornata [VIDEO]

Aston Martin ha ufficialmente presentato la nuova versione aggiornata del suo modello più accessibile, Aston Martin Vantage 2024. Questa nuova iterazione porta con sé una carrozzeria leggermente rivisitata, oltre a significative novità tecniche, tra cui un motore più potente rispetto alla versione precedente. Rispetto alla versione precedente, il restyling della Vantage presenta una nuova carrozzeria, con una larghezza aumentata di 30 millimetri. La parte anteriore è caratterizzata da una griglia rinnovata, più ampia, che migliora il flusso d’aria al motore. Inoltre, sono presenti due prese d’aria ai lati del paraurti anteriore.

Svelata la nuova Aston Martin Vantage 2024: ecco le principali novità

La nuova Aston Martin Vantage 2024 presenta anche uno spoiler anteriore montato appena sotto la griglia, che è stata resa più ampia e posizionata più in basso rispetto al modello precedente. Il frontale è completato dai nuovi fari Matrix LED, che includono una firma luminosa aggiornata. Sulle fiancate, è evidente un nuovo disegno degli specchietti, insieme a ali laterali ridisegnate e maniglie delle porte integrate nella carrozzeria. Anche la parte posteriore della nuova vettura di Aston Martin è stata ampliata, con il paraurti che incorpora prese d’aria. Il design è completato da un sistema di scarico quadruplo con diametro maggiorato e nuovi cerchi da 21 pollici.

Gli interni della nuova Vantage hanno subito un lieve restyling, adottando un design leggermente più minimale rispetto al modello precedente. Tra le novità, spiccano un nuovo volante, un nuovo quadro strumenti digitale e uno schermo centrale da 10,25 pollici per il sistema multimediale, derivato dalla DB12. Non mancano i pulsanti importanti, collocati nella zona della console centrale. I sedili sportivi sono rivestiti in pelle, con il logo Aston Martin ricamato sullo schienale, e le cuciture a contrasto variano a seconda del colore scelto per l’esterno.

La principale novità della Aston Vantage 2024 si trova sotto il cofano, dove è stato montato un motore 4.0 bi-turbo, sviluppato da Mercedes-Benz, in grado di erogare 665 cavalli e una coppia di 800 Nm. Di conseguenza, il nuovo modello è 155 cavalli più potente rispetto al modello precedente. Il motore è accoppiato a un cambio automatico a 8 rapporti. Il nuovo modello accelera da 0 a 96 km/h in 3,4 secondi, con una velocità massima di 325 km/h. Inoltre, è dotato di un nuovo sistema di lancio, un differenziale elettronico e un sistema di controllo della trazione per ottimizzare le prestazioni.