Lapo Elkann: “Per la Ferrari è arrivata l’ora di svegliarsi”

Circa 48 ore dopo il disastroso Gran Premio di Formula 1 in Australia, Lapo Elkann ha deciso di intervenire parlando della Ferrari e invitando la scuderia del cavallino rampante a svegliarsi. Anche il fratello dell’attuale presidente della Ferrari John Elkann ha perso la pazienza e ha lanciato un avvertimento agli uomini di Maranello. Era da tempo che dal rampollo della famiglia Agnelli non arrivavano dichiarazioni a proposito della Ferrari. Il fatto che Lapo abbia deciso di interrompere il proprio silenzio parlando del team di F1 è tutto un programma.

Anche Lapo Elkann pensa che per la Ferrari in F1 sia arrivato il momento di svegliarsi

Lapo Elkann ha pubblicato il suo messaggio su Twitter dove ha scritto: “Ferrari è ora di svegliarsi“. Parole chiare quelle del Nipote di Gianni Agnelli. Ad un utente che gli ha suggerito di dirlo al fratello, ha risposto “Già fatto“. Questo inizio di stagione è stato fino ad ora davvero pessimo per la Ferrari. Il Gran Premio d’Australia è stato il punto più basso della stagione con nessuno dei due piloti che è arrivato in zona punti. Charles Lecerc è uscito di pista al primo giro mentre Carlos Sainz a causa di una penalizzazione di 5 secondi ha chiuso la gara in dodicesima posizione.

Le prestazioni della Ferrari nel 2023 sono state molto al di sotto delle aspettative. In sede di presentazione della nuova monoposto SF-23 c’era grande entusiasmo e si pensava che dopo i progressi dello scorso anno il 2023 sarebbe stato l’anno della svolta per la scuderia del cavallino rampante. Purtroppo le cose stanno andando in una direzione opposta e lo sfogo su twitter da parte di Lapo Elkann simboleggia il malcontento che in questo momento aleggia sui tanti fan della scuderia del cavallino rampante.