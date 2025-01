Land Rover è pronta a inaugurare un nuovo capitolo nella sua leggendaria storia, puntando su potenza e innovazione con la straordinaria Defender Octa V8 Twin Turbo. Per la prima volta, il celebre marchio britannico schiererà un team ufficiale alla mitica Dakar 2026, mettendo alla prova la resistenza e le prestazioni dei suoi veicoli in un contesto estremo.

Land Rover alla Dakar

Questa decisione rappresenta una svolta significativa per Land Rover, che, pur avendo lasciato il segno nella storia della Dakar – come nel 1979 con la vittoria della prima edizione – non aveva mai partecipato con una squadra ufficiale. La nuova strategia prevede la partecipazione non solo alla Dakar nella categoria Stock, ma anche al prestigioso World Rally-Raid Championship (W2RC), dimostrando le capacità dei suoi veicoli di serie in scenari estremi.

Il modello protagonista di questa avventura è la Defender Octa V8, una vettura che si distingue per le sue caratteristiche tecniche di alto livello. Equipaggiata con un motore mild-hybrid da 4,4 litri, eroga una potenza di 635 CV e una coppia massima di 800 Nm. Con una velocità massima di 250 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi, questa vettura è progettata per dominare la competizione, grazie anche a modifiche minime previste dal regolamento per la sicurezza.

Una grande sfida

Mark Cameron, Managing Director di Defender, ha espresso grande entusiasmo per questa sfida: “Partecipare al rally-raid più impegnativo al mondo rappresenta il test definitivo per la nostra Defender,” ha dichiarato. Cameron ha inoltre evidenziato l’importanza della collaborazione con la FIA e l’ASO nello sviluppo di regolamenti specifici per la categoria Stock, un lavoro che ha già portato risultati significativi.

Con un anno di preparazione prima del debutto ufficiale, il progetto mira a rafforzare l’immagine di Land Rover come leader nel segmento dei veicoli off-road. La Defender Octa V8 non è solo un’auto, ma un simbolo di audacia e innovazione, pronta a raggiungere nuovi traguardi e a ispirare gli appassionati di motori in tutto il mondo.