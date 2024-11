Land Rover Defender è l’auto ufficiale della Dakar a partire dal 2025

Defender, l’iconico marchio britannico di veicoli fuoristrada, si prepara a intraprendere una nuova avventura: la Dakar. A partire dal 2025, Defender sarà il partner automobilistico ufficiale del Rally Dakar, fornendo una flotta di veicoli di supporto per gli ufficiali di gara e i media. Ma l’ambizione di Land Rover Defender va ben oltre il ruolo di supporto: a partire dal 2026, un team ufficiale Defender parteciperà alla competizione, portando per la prima volta il marchio nella gara di endurance fuoristrada più impegnativa del mondo.

Land Rover Defender alla Dakar: impegno estremo

La partecipazione alla Dakar rappresenta una sfida estrema per qualsiasi veicolo, e Defender non fa eccezione. L’obiettivo del team Defender è dimostrare l’estrema durata e capacità dei propri veicoli nelle condizioni più avverse. Il percorso della Dakar, noto per le sue dune di sabbia implacabili, i terreni rocciosi e le temperature estreme, metterà a dura prova ogni componente del veicolo.

La partnership tra Defender e la Dakar avrà inizio nel 2025, con Defender che fornirà una flotta di veicoli di supporto per l’evento. Questa flotta comprenderà veicoli per gli ufficiali di gara, i media VIP e sei veicoli da ricognizione altamente specializzati per i funzionari dell’Amaury Sport Association (ASO), l’ente organizzatore della Dakar. Questa prima fase della partnership permetterà a Defender di acquisire esperienza e familiarità con le sfide uniche della Dakar.

L’avventura nel DNA di Defender

Il momento clou della partnership arriverà nel 2026, quando un team ufficiale Defender parteciperà alla Dakar. I dettagli sul programma Defender nelle competizioni di rally raid saranno annunciati durante la Dakar 2025. La preparazione per questo debutto è già iniziata, con un team guidato da James Barclay, Managing Director di JLR Motorsport.

La Dakar rappresenta la perfetta incarnazione dello spirito di avventura che contraddistingue Defender. Mark Cameron, Managing Director di Defender, ha sottolineato come “l’avventura sia nel DNA stesso del marchio”, e la Dakar, “l’avventura automobilistica per eccellenza”, sia il palcoscenico ideale per dimostrare le capacità del veicolo.

Una sfida emozionante per JLR Motorsport

James Barclay, Managing Director di JLR Motorsport, non nasconde l’entusiasmo per la sfida che attende il team Defender alla Dakar. Barclay ha definito la Dakar “l’Everest dello sport automobilistico”, un evento in cui il successo dipende tanto dalla determinazione umana quanto dalle capacità del veicolo. Il team è consapevole delle difficoltà che li attendono, ma è pronto ad affrontare questa nuova avventura con determinazione e passione.

La partecipazione di Defender alla Dakar segna un nuovo capitolo nella storia di questo iconico marchio. La sfida del rally raid più duro al mondo rappresenta un’opportunità unica per dimostrare la resistenza, la capacità e lo spirito di avventura di Defender. Il mondo del motorsport seguirà con attenzione il debutto di Defender alla Dakar 2026, aspettandosi una performance all’altezza della reputazione del marchio.