Le nuove Land Rover Defender Octa e Defender Octa Edition One sono il culmine dell’innovazione tecnologica e del lusso. Questi modelli esclusivi, limitati a soli 200 esemplari, rappresentano l’apice delle prestazioni off-road e del comfort su strada, incarnando il concetto di esclusività.

La Defender Octa si distingue per il suo potente motore V8 biturbo da 4,4 litri, che sviluppa una potenza massima di 635 CV. Abbinato a un sistema mild hybrid e a un cambio automatico a otto marce, questo motore permette una coppia di 750 Nm da 1.800 a 6.000 giri/min e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi, nonostante il peso di 2.585 kg. La velocità massima sfiora i 250 km/h, mentre le emissioni di CO2 si attestano a 298 g/km e il consumo è di 7,5 km/l.

Land Rover Defender Octa, ispirato al diamante

Il design della Defender Octa è ispirato al diamante, il minerale più duro e desiderabile al mondo, da cui prende il nome. La forma ottaedrica del diamante ha influenzato la grafica del veicolo, che riflette la sua resistenza e rarità. La carrozzeria è stata rialzata di 28 mm, raggiungendo un’altezza totale da terra di 319 mm, con una larghezza aumentata di 68 mm, migliorando sia l’estetica che le capacità fuoristrada.

All’interno, i sedili Performance dotati di tecnologia Body e Soul garantiscono il massimo comfort, con materiali e colori resistenti di alta qualità. La Octa Edition One presenta specifiche uniche per il primo anno di produzione, con verniciature esclusive e dettagli in Chopped Carbon Fibre.

Le sospensioni Dynamics 6D Dynamics, interconnesse idraulicamente, e la rielaborazione del telaio permettono prestazioni elevate su diverse superfici. La robusta protezione sottoscocca offre maggiore sicurezza su terreni accidentati. La capacità di guado è di un metro, il doppio rispetto al primo Defender e superiore a qualsiasi altra Defender prodotta finora.

Modalità di guida

Gli pneumatici da 33″ di diametro, i più grandi mai montati su una Defender di produzione, includono uno pneumatico Goodyear Advanced All-Terrain sviluppato appositamente per il modello Octa. Le modalità di guida comprendono la nuova modalità Octa, che sblocca la piena abilità off-road, oltre alla modalità Dynamic per prestazioni su strada. Il sistema di controllo della trazione, con impostazioni TracDsc o Dsc Off, e la calibrazione Abs Off-Road garantiscono prestazioni di frenata ottimali anche su superfici sconnesse.

La modalità Terrain Response rimane a disposizione del conducente per manovre tecniche in fuoristrada, con calibrazioni specifiche per sabbia, fango, ghiaia, neve e rocce, assistita da Adas come ClearSight Ground View, che rende il cofano “trasparente” per una migliore visibilità.

I prezzi partono da 187.000 euro per la Defender Octa e 205.900 euro per la Defender Octa Edition One. Il loro debutto al Goodwood Festival of Speed (11-14 luglio).