Land Rover Defender: i rendering della variante cabriolet

L’anno prossimo debutterà la variante cabriolet della nuova Land Rover Defender, nota anche come Valiance Convertible. Tuttavia, non sarà prodotta direttamente dal costruttore britannico, ma allestita dalla speciale divisione Heritage Customs del carrozziere olandese Nils Van Roij che ha rilasciato i rendering ufficiali della vettura.

Solo 5 esemplari per il momento

Assemblata a livello artigianale, la nuova Land Rover Defender Valiance Convertible sarà prodotta nel 2022 in soli cinque esemplari, in vendita al prezzo unitario di 138.500 euro tasse escluse. Inoltre, per la massima personalizzazione, Heritage Customs metterà a disposizione la piattaforma di configurazione Architecture. Modello ‘alter ego’ della Defender 90 a passo corto, sarà dotata della capote in tela Soft Top parziale ed elettrica. Secondo le indiscrezioni, sarà disponibile solo con il motore a benzina 5.0 V8 Supercharged da 525 CV di potenza e 625 Nm di coppia massima.

3 declinazioni personalizzabili

La nuova Land Rover Defender Valiance Convertible sarà disponibile in tre declinazioni: Cote D’Azur, con la carrozzeria di colore Bright Blue, la capote di colore Cognac Brown e i cerchi in lega da 22 pollici dotati di pneumatici a fascia bianca; Solihull Sand, in linea con lo stile dell’antenata Series I del 1948 per la carrozzeria di colore Light Green e la capote di colore Sand Beige; Kokkini Paralia, con la carrozzeria di colore rosso scuro opaco Red Beach Santorini, i cerchi in lega da 22 pollici di diametro e il pacchetto Magic Metal per l’abitacolo.