Land Rover Defender, svelati i bozzetti della versione 130 a passo lungo

Le indiscrezioni riguardanti il possibile arrivo di una Land Rover Defender extra large, ovvero più grande delle attuali varianti denominate 90 e 100, sembrano siano state confermate dalla pubblicazione in rete di alcuni bozzetti. Questi ultimi ritraggono quella che con ogni probabilità verrà denominata Defender 130, seguendo così la denominazione a cui ci ha abituato negli anni il Costruttore britannico.

5,11 metri di lunghezza

La nuova Defender 130 sarà un vero e proprio salotto viaggiante in grado di affrontare qualsiasi tipo di terreno, offrendo ai propri passeggeri lusso e alta tecnologia. I disegni diffusi dal magazine specializzato Motor.es ci permettono di analizzare misure e proporzioni di questa nuova Defender XL.

Ovviamente l’estetica della vettura ricalcherà quella delle sorelle più piccole, mentre la novità più evidente si concentrerà sulla zona posteriore “allungata”, mentre le dimensioni complessive raggiungeranno i 5,11 metri di lunghezza (+ 9 cm rispetto alla 110), mentre passo, altezza e larghezza dovrebbero restare invariati, rispettivamente a 3,02 m,1,97 m e 2 metri. Le maggiori dimensioni dovrebbero giovare ai passeggeri posteriori (la vettura potrebbe ospitare fino a 8 persone) e alla capacità di carico (la 110 5 posti offre un massimo di 1.946 litri).

Anche in versione pick-up e con motore V8

Definita come una “Premium Explorer”, la nuova Defender 130 potrebbe essere proposta anche in versione ad alte prestazioni denominata SVR ed equipaggiata con un V8 biturbo 4.4 litri da oltre 600 CV di origine Bmw. Le sorprese però non sembrano terminare qui, infatti la nuova Defender dovrebbe essere declinata anche in una versatile versione pick-up, particolarmente adatta al lavoro, ma visto il prezzo del veicolo, soprattutto al tempo libero.

La nuova Land Rover Defender 130 dovrebbe debuttare sul mercato europeo tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.