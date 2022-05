Dopo anni di fughe di notizie, voci, foto spia e speculazioni, il marchio inglese ha pubblicato la prima foto della Land Rover Defender 130, annunciando il suo debutto il 31 maggio. La variante più lunga dell’iconico fuoristrada britannico si collocherà al di sopra delle versioni 90 e 110, offrendo spazio extra per fino a otto passeggeri.

Land Rover Defender 130 Passo lungo e otto posti

La foto del primo tesser della Land Rover Defender 130 mostra il 4×4 nel suo habitat naturale, sulle dune del deserto. Mentre la sabbia nasconde la maggior parte del profilo si possono vedere chiaramente la lunghezza extra del tetto e del finestrino laterale posteriore. Com’era prevedibile la off-road d’Oltremanica condivide la maggior parte dei suoi pannelli della carrozzeria con il resto della gamma Defender, sebbene potrà godere di un passo allungato e uno sbalzo posteriore più lungo, come evidenziato nelle precedenti foto spia e nelle foto dei brevetti trapelati.

Oltre 5 metri di lunghezza

Il modello immortalato nella foto sfoggia una vernice bianca combinata con accenti color argento e cerchi in lega a cinque razze. Il SUV dovrebbe misurare 5.100 mm in lunghezza, ovvero 342 mm in più rispetto alla Defender 110 a cinque porte e ben 777 mm in più rispetto alla Defender 90 a tre porte.

Tre file di posti 2-3-3

Per ora Land Rover è stata timida sui dettagli, ma ha confermato che la Defender 130 avrà otto posti disposti su un layout 2-3-3. Immaginiamo che la lunghezza extra comporterà un maggiore spazio per le gambe per la seconda e la terza fila, nonché un maggiore spazio di carico. La gamma di motori sarà probabilmente condivisa con il resto della gamma Defender, incluso il più potente Defender V8 con l’otto cilindri a V sovralimentato da 5,0 litri che produce 525 CV e 846 Nm di coppia.

Gli ordini per la nuova Land Rover Defender 130 si apriranno in contemporanea con l’unveiling fissato per martedì 31 maggio. Anteprima che anticipa, tanto per al cronaca, la data di rilascio di agosto 2022 inizialmente annunciata lo scorso anno dal CFO Land Rover Adrian Mardell, sebbene quest’ultima potrebbe riferirsi anche alle prime consegne del nuovo modello.