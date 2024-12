Lancia Gamma, la futura ammiraglia sarà anche ibrida

Lancia è tornata, e il suo Rinascimento è in pieno svolgimento. Dopo il successo del lancio della Nuova Ypsilon, il marchio italiano si prepara a stupire il mondo con la nuova ammiraglia Gamma, un’auto 100% Made in Italy che incarna l’eleganza, la sostenibilità e l’innovazione tecnologica.

La nuova Lancia Gamma sarà costruita a Melfi

La produzione della nuova Gamma inizierà nel 2026 nello stabilimento di Melfi, in Basilicata, un sito produttivo d’eccellenza che rappresenta un fiore all’occhiello dell’industria nazionale. La scelta di Melfi sottolinea l’impegno di Stellantis nel valorizzare i siti produttivi italiani e promuovere l’eccellenza del Made in Italy nel mondo. La nuova Gamma sarà disponibile sia in versione elettrica che ibrida, costruita sulla piattaforma multi-energy STLA Medium. Questa scelta strategica risponde alle diverse esigenze di mobilità del mercato, offrendo ai clienti la possibilità di scegliere la motorizzazione più adatta alle proprie necessità.

Il piano di rilancio di Lancia, che procede a ritmo sostenuto, prevede il lancio di tre nuovi modelli e una rapida espansione nei mercati europei. Oltre alla nuova Gamma, la gamma Lancia si arricchirà di altri due modelli, uno ogni due anni, a partire dalla Nuova Ypsilon, che ha già superato gli 11.000 ordini grazie al suo design elegante e alla scelta tra motorizzazioni full electric e ibride.

Il nuovo corso del marchio

Il Rinascimento di Lancia è iniziato alla fine del 2023 con la presentazione del nuovo logo, della nuova Corporate Identity e del Concept Lancia Pu+Ra HPE. Da allora, il marchio ha fatto passi da gigante, aprendo 160 Casa Lancia in Italia e pianificando l’apertura di 70 concessionari in Europa entro il 2025. Il ritorno di Lancia nel motorsport è previsto per il 2025 con la nuova Ypsilon Rally4 HF, un omaggio alla gloriosa storia rallystica del marchio. Il 2025 segnerà anche il rilancio della storica sigla “HF”, che sarà presente sulla Ypsilon, sulla Gamma e sulla nuova Delta.

Con la sua gamma di modelli innovativi, showroom esclusivi e una forte presenza internazionale, Lancia è pronta a tornare a far sognare gli appassionati di auto di tutto il mondo. La nuova Gamma rappresenta un passo fondamentale in questo percorso, un’auto che incarna la storia e l’heritage del marchio, proiettandolo verso un futuro di successo.