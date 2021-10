Lancia Flaminia Sport Zagato: capolavoro da 700.000 euro

Nell’epoca d’oro delle grandi carrozzerie italiane, il marchio Lancia brillava per produzioni affascinanti e di grande pregio. Il brand di Chivasso ha sfornato alcuni capolavori dal sangue blu, proprio come la Lancia Flaminia Sport Zagato, un modello nato in collaborazione con la carrozzeria Zagato. Oggi, una delle 99 pre-serie di tale modello è in vendita presso Bonhams e per portarla a casa servono non meno di 700.000 euro.

Modello di pre-serie

La Lancia Flaminia Sport Zagato fu svelata al Salone di Torino del 1958 e si contraddistingueva per un passo di 2,52 metri, più corto rispetto a quello della berlina, per garantire maggiore agilità e maneggevolezza. Rispetto alle altre Flaminia coupé, il modello a firma Zagato aveva la carenatura dei fari e il tetto con doppia gobba, pensato per dare maggiore spazio in altezza e per poter indossare il casco durante la guida. I primi modelli della pre-serie avevano un motore 2,5 litri concepito per le gare da circa 140 CV con triplo carburatore Weber, che nelle successive versioni raggiungeva una cilindrata maggiorata di 2,8 litri. Queste ultime presentavano anche fari non carenati e paraurti anteriori e posteriori con rostri.

La particolarità

La Flaminia Sport Zagato in vendita presso Bonhams ha il numero di telaio 1011, ed era stata dotata di un motore da 2,5 litri a tre carburatori Weber sviluppato per le competizioni, oltre a finestrini laterali e posteriori in perspex e sedili racing. Il vecchio proprietario, che acquistò l’auto nel 2010, scelse di implementare le prestazioni adottando il propulsore da 2,8 litri con carburatori da 40 mm e la trasmissione della Flaminia Supersport. L’auto fu affidata agli specialisti di Jim Stokes Engineering, l’azienda britannica che ha permesso al motore di raggiungere una potenza di 182 CV e una coppia di 259 Nm quasi piatta dai 2.550 ai 5.000 giri/min.

Il pacchetto

Insieme alla vettura c’è anche l’intero motore 3C da 2,5 litri montato precedentemente, completo di trasmissione anch’essa originale. Le ulteriori modifiche compiute su questo veicolo comprendono un serbatoio aggiuntivo da 15 litri e due pompe carburante elettriche Facit, per rendere più piacevoli i viaggi. L’auto è ancora in vendita.