Lancia conferma ufficialmente il ritorno in Francia

Lancia ha presentato ieri presso l’ambasciata italiana di Parigi la concept car Pu+Ra HPE. In occasione di questa presentazione la casa automobilistica italiana ha confermato ufficialmente il suo ritorno nel mercato auto di quel paese a partire dal prossimo anno. Il ritorno in Francia del brand di Stellantis avverrà con il lancio della nuova Ypsilon che a quanto pare debutterà in terra transalpina nella seconda metà del 2024.

Lancia da Parigi conferma il suo ritorno nel mercato francese nella seconda metà del 2024

La Francia sarà uno dei sei paesi oltre all’Italia in cui Lancia tornerà nei prossimi anni con le sue auto. Gli altri sono Spagna, Germania, Portogallo, Paesi Bassi e Belgio. La scelta della Francia tra i mercati per il ritorno del brand premium di Stellantis in Europa è dovuta a tre fattori. Innanzi tutto al fatto che il segmento b in Francia è molto popolare. Il secondo fattore è che si tratta di uno dei paesi in cui le vendite online di auto sono più forti. La casa piemontese vuole puntare forte su questo tipo di vendita destinate a rappresentare il 50 per cento del totale in futuro. Il terzo e ultimo motivo per il ritorno di Lancia nel paese è il grande amore che i francesi nutrono ancora oggi per questo brand che continua ad essere molto apprezzato.

Questo in particolare per i grandi risultati raggiunti negli anni ’80 e ’90 nel campionato rally con alla guida alcuni famosi piloti francesi. Il numero uno di Lancia, l’amministratore delegato Luca Napolitano ha detto che la Francia significa molto per il suo marchio e che il suo obiettivo è quello di rendere questo brand desiderabile, rispettabile e credibile.