Lancia Aurelia GT: il concept elettrico che reinventa un’icona

La Lancia Aurelia, prodotta tra il 1950 e il 1958, rappresenta una pietra miliare della storia automobilistica italiana. Concepita come vettura di lusso, la sua gamma includeva modelli che spaziavano dalla berlina alla coupé GT (B20), fino alla spider/decappottabile (B24). Grandi nomi del design, come Felice Mario Boano e Pininfarina, contribuirono a creare uno stile senza tempo che ancora oggi ispira i designer.

Nata sotto la guida dell’ingegnere Vittorio Jano, l’Aurelia si distinse per la sua innovazione tecnica. Fu una delle prime vetture a montare un motore V6 di serie e adottò pneumatici radiali, anticipando tendenze che divennero standard solo anni dopo. Nonostante il posizionamento come auto di lusso, l’Aurelia ebbe anche un ruolo significativo nelle competizioni, confermandosi come un mix perfetto di eleganza e prestazioni.

Oggi, Lancia si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con il sostegno del gruppo Stellantis. Dopo il lancio della nuova Ypsilon nel 2026, sono previsti altri modelli, come la Lancia Gamma e la nuova Delta. Questo rinnovato entusiasmo per il marchio ha ispirato progetti visionari, tra cui il concept di una moderna Lancia Aurelia GT.

Un concept visionario per l’Aurelia del domani

Il designer Lorenzo Graziani ha immaginato una reinterpretazione elettrica della Lancia Aurelia GT, capace di coniugare il fascino del passato con le tecnologie del futuro. Questo concept non ufficiale si ispira ai tratti iconici dell’originale, come i quattro fari, il lungo cofano e la silhouette elegante, aggiungendo però un tocco contemporaneo.

La proposta di Graziani posiziona la nuova Aurelia GT tra i veicoli di lusso come la Rolls-Royce Spectre, ma con uno stile profondamente italiano. Pensata per una nuova generazione di automobilisti, questa reinterpretazione combina raffinatezza estetica e tecnologia avanzata, mantenendo intatta l’anima della storica Aurelia.

La nuova Aurelia GT potrebbe rappresentare non solo il rilancio di un’icona, ma anche il simbolo della capacità di Lancia di reinventarsi, offrendo un lusso senza compromessi e uno stile unico che guarda al futuro.