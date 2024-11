Pioggia di brevetti da parte di Stellantis in Italia

Stellantis, uno dei principali costruttori di veicoli a livello globale, sta vivendo un periodo di forte crescita nell’ambito della ricerca e sviluppo, come dimostra l’aumento significativo del numero di brevetti depositati negli ultimi anni. Questa tendenza positiva evidenzia l’impegno dell’azienda verso l’innovazione tecnologica e il suo ruolo chiave nel plasmare il futuro della mobilità.

L’Italia al centro della strategia di innovazione Stellantis

Nel 2023, Stellantis ha depositato in Italia 266 brevetti, un numero che è cresciuto del 27% nei primi dieci mesi del 2024, raggiungendo quota 339. Questa crescita significativa sottolinea l’importanza strategica dell’Italia per le attività di ricerca e sviluppo di Stellantis.

Il Centro Ricerche CRF di Orbassano (Torino) gioca un ruolo fondamentale in questo processo, contribuendo allo sviluppo di tecnologie all’avanguardia nei settori dell’elettrificazione, dei veicoli intelligenti, dei nuovi sistemi di propulsione e della guida autonoma.

Esempi di innovazione Made in Italy: Common Rail e Cavo di ricarica integrato

La partecipazione di Stellantis Italia alla mostra “L’Italia dei Brevetti: invenzioni e innovazioni di successo” offre un’occasione per mettere in luce due esempi concreti di innovazione sviluppata in Italia:

Sistema di iniezione Common Rail (1995): questa tecnologia, sviluppata negli anni passati, ha contribuito a migliorare l’efficienza dei motori, ridurre le emissioni inquinanti e ottimizzare il consumo di carburante.

Cavo di Ricarica Integrato in Vettura (2022): introdotto per la prima volta su Fiat Grande Panda, questo sistema innovativo semplifica il processo di ricarica presso le colonnine e le stazioni dotate di connettore "Mode3". La soluzione sarà adottata anche su altri veicoli elettrici (BEV) e ibridi plug-in di Stellantis.

Crescita globale dei brevetti: Stellantis leader nell’innovazione

La crescita dei brevetti depositati da Stellantis non si limita all’Italia, ma si estende a livello globale. Nel 2023, i brevetti depositati a livello mondiale sono stati 2438, in forte aumento rispetto ai 1867 del 2022. Nei primi 10 mesi del 2024, Stellantis ha già registrato 2245 brevetti. Questa tendenza dimostra l’approccio strategico di Stellantis alla proprietà intellettuale, considerata una leva fondamentale per definire soluzioni di mobilità più efficienti e sostenibili e consolidare la sua leadership nel mercato globale dell’automobile.

L’aumento dei brevetti depositati dal Gruppo franco-italiano testimonia il suo impegno costante nell’innovazione tecnologica, con un focus particolare sullo sviluppo di tecnologie per la mobilità sostenibile. L’Italia, con il suo Centro Ricerche CRF di Orbassano, svolge un ruolo chiave in questo processo, contribuendo a posizionare Stellantis come leader nell’industria automobilistica globale.