Stellantis abbraccia la sostenibilità con il gasolio HVO

Stellantis, uno dei principali produttori di veicoli al mondo, si impegna a proteggere la libertà di movimento offrendo soluzioni di mobilità sicure, pulite e accessibili. L’azienda ha annunciato che tutta la sua gamma di auto e veicoli commerciali “light duty” è compatibile con il gasolio HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), un biocarburante ecologico che rappresenta un’alternativa sostenibile al gasolio tradizionale.

HVO: un’alternativa pulita e rinnovabile

A differenza dei tradizionali diesel a base di petrolio, l’HVO è prodotto da materie prime rinnovabili come oli vegetali esausti, scarti di grasso animale e oli di cottura esausti. Il processo di idrogenazione utilizzato nella produzione dell’HVO lo rende più pulito del gasolio tradizionale, in quanto privo di zolfo e a basso contenuto di composti aromatici e inquinanti. L’HVO offre le stesse prestazioni del gasolio tradizionale, garantendo al contempo una riduzione delle emissioni di gas serra.

La compatibilità con il gasolio HVO si estende anche a numerosi veicoli Stellantis già in circolazione con omologazione Euro 5 ed Euro 6 che presentano la dicitura “XTL” sul bocchettone di rifornimento. Anche alcuni veicoli Diesel Euro 6 senza dicitura XTL sono compatibili con l’HVO, a condizione che siano equipaggiati con i seguenti propulsori:

1.3 MultiJet

1.6 MultiJet

2.0 MultiJet

2.2 MultiJet

New 2.2 MultiJet 4.0

3.0 V6 MultiJet

2.3 MultiJet (F1A – Fiat Ducato)

Dare Forward 2030: l’impegno di Stellantis per un futuro a zero emissioni

Attraverso l’adozione diffusa del gasolio HVO, Stellantis compie un passo significativo verso la realizzazione del suo piano strategico Dare Forward 2030, che punta a trasformare l’azienda in un’azienda tecnologica di mobilità a zero emissioni nette di carbonio entro il 2038. L’HVO rappresenta una soluzione concreta e immediatamente disponibile per ridurre l’impatto ambientale dei veicoli, offrendo ai clienti un’alternativa sostenibile ai carburanti tradizionali.

Stellantis si impegna a fornire ai propri clienti scelte sostenibili che soddisfino le loro esigenze. La compatibilità estesa con il gasolio HVO consente ai proprietari di veicoli Stellantis di ridurre il proprio impatto ambientale senza compromettere le prestazioni o l’affidabilità dei propri veicoli. L’impegno di Stellantis per la sostenibilità si traduce in azioni concrete, come l’adozione del gasolio HVO. L’azienda sta attivamente contribuendo alla transizione verso una mobilità più pulita e responsabile, offrendo soluzioni innovative e accessibili che permettono ai clienti di fare scelte consapevoli per un futuro più sostenibile.