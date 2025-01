Una delle hypercar più rare al mondo, la Lamborghini Veneno, è ora disponibile per la vendita, offrendo un’opportunità esclusiva ai collezionisti più esigenti. Questo straordinario modello, prodotto in soli 3 esemplari Coupé e 9 Roadster nel 2013, è stato creato per celebrare il 50° anniversario del marchio italiano, diventando un’icona di esclusività e innovazione nel settore delle supercar.

Lamborghini Veneno, una delle più rare

Questa Veneno del 2014, attualmente in vendita presso Lamborghini Montreal e John Scottie Automotive LTÉE, si distingue per una configurazione unica. L’esterno è rifinito in una vernice argento lucida, personalizzata tramite il programma Ad Personam di Lamborghini. Il design è ulteriormente arricchito da dettagli in fibra di carbonio opaca e pinstriping rosso acceso, che sottolineano il suo design aerodinamico. Tra le caratteristiche distintive troviamo splitter anteriori e posteriori, prese d’aria sul cofano, grandi condotti sui parafanghi posteriori, una presa d’aria sul tetto, un’ala posteriore fissa e una pinna posteriore montata centralmente.

L’abitacolo della Veneno unisce lusso e funzionalità ispirata al mondo delle corse. Basato sul design dell’Aventador, presenta una monoscocca in fibra di carbonio e sedili sportivi in due pezzi rivestiti in pelle nera e Alcantara con cuciture rosse a contrasto. Gli inserti in fibra di carbonio si estendono su tutta la cabina, mentre dettagli orientati al risparmio di peso, come le cinghie per aprire le portiere, evidenziano il focus sulle prestazioni auto.

Cosa si nasconde sotto al cofano

Sotto il cofano, la Lamborghini Veneno è equipaggiata con un potente motore V12 da 6,5 litri, capace di erogare oltre 740 cavalli. Questa potenza straordinaria consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi. La trazione integrale e il cambio manuale automatizzato a 7 rapporti assicurano una gestione ottimale della potenza, offrendo un’esperienza di guida senza pari.

Con un prezzo di vendita fissato a 13.900.000 dollari, questa hypercar rara rappresenta un’occasione unica per i collezionisti di automobili di lusso. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare l’annuncio su duPont REGISTRY.