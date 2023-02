Lamborghini e l’addio al V12 aspirato

Auténtica e Invencible sono la roadster e la coupé di Lamborghini che renderanno omaggio per ultime al “mostruoso”motore V12 aspirato. Quello “puro”, senza alcuna elettrificazione, l’ultimo della specie prima che la Casa di Sant’Agata bolognese entri in una nuova dimensione, equipaggiando la futura biposto che debutterà proprio in questo anno con il nuovo V12 ibrido.

Alla base c’è l’Aventador

Non è la prima volta che il Centro Stile Lamborghini crea delle one-off destinate a rimanere memorabili. Questo progetto è partito con la decisione di utilizzare la piattaforma della Aventador ed è proseguito proprio come tanti altri che in passato vi abbiamo raccontato e che hanno dato vita a Lamborghini bellissime e performanti, come la Sesto Elemento, la Reventón e la Veneno. Auténtica e Invencible sono aggressive e racchiudono una cura maniacale anche nei minimi dettagli. La veste delle due one-off è interamente in fibra di carbonio: esternamente sono in risalto il tema dell’esagono nei gruppi ottici a Led, mentre il cofano anteriore deriva da quello della Essenza SCV12 da pista. Al posteriore, lo scarico è a tre uscite centrali ed è stato realizzato con Inconel, mentre internamente tutto è stato concepito per contenere il peso e cercare di non distogliere troppo il guidatore mentre la Lamborghini è in marcia.

Lamborghini uniche

Quali elementi rendono esclusive la Lamborghini Invencible e la Lamborghini Autentica? Scopriamolo insieme! La Invencible si contraddistingue l’accostamento della fibra di carbonio con il Rosso Efesto della carrozzeria, mentre in abitacolo si mixano elementi di pelle Rosso Alala e Alcantara Nero Cosmus con cuciture a contrasto e dettagli di finitura Rosso Efesto. La Autentica mette in mostra una tinta color Grigio Titans con dettagli Giallo Auge e Matt Black e al suo interno si trovano rivestimenti di pelle Nero Ado con Alcantara Nero Cosmus e Grigio Octans con cuciture Giallo Taurus. Tutte e due le one-off sono equipaggiate con l’ultima variante del V12 6.5 aspirato che ha una potenza di 780 CV e una coppia massima di 720 Nm, che lavora in armonia con il cambio automatico a sette rapporti Isr e la trazione è integrale, proprio come sulla edizione limitata Aventador Ultimae.