Lamborghini Urus: oltre 1.000 CV con la cura Mansory ed MTM

Il SUV Lamborghini ha sdoganato i progetti a ruote alte anche per i marchi più prestazionali, e così non è un caso se anche Aston Martin ha costruito il suo modello a baricentro alto, e che persino la Ferrari si appresti a lanciare sul mercato la sua interpretazione sul tema, la Purosangue. Intanto, Mansory insieme ad MTM è intervenuto sulla Urus trasformandola in un animale mostruoso.

Con le modifiche il V8 sovralimentato eroga fino a 1.015 CV

Mettendo le mani sulla Urus, Mansory ha realmente esagerato, infatti, avvalendosi della collaborazione con MTM, acronimo di Motoren Technik Mayer, ha messo a frutto l’esperienza dell’azienda tedesca nelle elaborazioni motoristiche sul propulsore imparentato con quello di diverse Audi RS. Così, attraverso una maggiore affluenza di aria, intercooler rivisti, e turbocompressori più voraci, è riuscita a creare una Urus da ben 1.015 CV, 1001 Hp per gli addetti ai lavori, una vettura che ha ben poco da temere anche al cospetto di una Bugatti. Per chi non vuole strafare però, ci sono sempre le classiche elaborazioni da 740 e 962 Hp, che non sono certo da disprezzare. Comunque, con le modifiche più audaci il SUV del Toro guadagna qualcosa come 350 CV di potenza e 400 Nm di coppia massima, per un valore che raggiunge ben 1.250 Nm!

Scatta come un dragster e costa oltre 450.000 euro