Lamborghini, Stephan Winkelmann: ‘La Cina rappresenta un mercato chiave per l’azienda’

Lamborghini non poteva di certo mancare al Salone di Shanghai 2023 e ha sfruttato proprio questo evento per presentare ufficialmente in Asia Pacifico la sua nuova Lamborghini Revuelto. Parliamo della prima supersportiva V12 ibrida plug-in, definita come High Performance Electrified Vehicle (HPEV).

Assieme al nuovo bolide, la casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese ha svelato i super SUV Urus Performante e Urus S nella sala Ad Personam e la Huracan Tecnica con V10 aspirato e trazione posteriore.

Quello cinese è sicuramente tra i mercati più importanti per lo storico marchio italiano. Infatti, è il secondo miglior singolo mercato. Commentando i risultati raggiunti fino ad ora in Cina, Stephan Winkelmann – presidente e CEO di Lamborghini – ha rilasciato un’importante dichiarazione.

“Il mercato cinese ha fatto registrare crescite significative negli anni e continua a mantenere un ruolo strategico nei nostri piani di sviluppo. Per noi rappresenta un mercato chiave e continueremo ad espandere, qui, la nostra presenza ampliando la rete dei concessionari ed offrendo diversificate esperienze esclusive. Il debutto APAC della Revuelto all’Auto Shanghai è la dimostrazione dell’importanza che diamo a questo mercato e prova il nostro grande impegno per i clienti della Region”, ha detto Winkelmann.

1015 CV di potenza per la nuova supersportiva

Ricordiamo che la nuova Lamborghini Revuelto viene fornita con un nuovo motore V12 aspirato da 6.5 litri abbinato a tre propulsori elettrici che producono una potenza complessiva pari a 1015 CV. Inoltre, è presente un nuovo cambio a doppia frizione per la prima volta in un 12 cilindri Lamborghini. Fra le 13 diverse modalità di guida disponibili sulla vettura, c’è quella 100% elettrica che permette di percorrere alcuni km senza produrre emissioni.