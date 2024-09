Lamborghini Revuelto violentata su un dissuasore di velocità | Video

Una Lamborghini Revuelto è stata ferita, in Brasile, durante un passaggio in accelerazione su un dissuasore di velocità. Questi dossi artificiali non mettono tutti d’accordo: alcuni li ritengono utili, altri ne contestano l’efficacia, pensando anche al transito delle ambulanze o ai passaggi volanti che possono produrre con le moto, in un quadro di scarso controllo, per la mancata connessione con l’asfalto.

Altre controversie riguardano il rispetto dei canoni regolamentari, perché alcune di queste appendici sembrano scarsamente segnalate e fuori misura, soprattutto per la loro altezza quasi “montana”. A prescindere dai punti di vista, la loro presenza è piuttosto capillare: sia nel bene che nel male bisogna farci i conti.

Talvolta il passaggio sui dissuasori di velocità può produrre dei danni, come ha scoperto a sue spese il proprietario della Lamborghini Revuelto protagonista del nostro post. In questo caso, il dosso artificiale sembra nella norma, ma è il tizio al volante della supercar del “toro” ad essere fuori dalle regole, soprattutto del buonsenso, perché accelera furiosamente su un’arteria urbana, ben diversa da una pista.

Non si capisce bene se lo abbia fatto apposta o se non si sia accorto della sua presenza, ma il passaggio sul piccolo rilievo ha staccato dal suolo l’auto, facendola ripiombare sul manto bituminoso con una dolorosa spanciata, sicuramente costosa per le tasche di chi dovrà ripristinare l’integrità del mezzo, anche se i danni non risultano visibili ad occhio. Immagino che le cicatrici create dal contatto siano abbastanza marcate, per il passaggio duro sul dissuasore di velocità.