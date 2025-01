Lamborghini Revuelto: il tuning aggressivo di Mansory

La Lamborghini Revuelto è il fiore all’occhiello del listino attuale della casa di Sant’Agata Bolognese, di cui è una vetrina tecnologica, nell’ambito della produzione di “serie”. Una supercar del genere non ha certo bisogno di ritocchi estetici e meccanici per guadagnare tempra, nascendo esuberante ai massimi livelli, ma c’è chi non si accontenta e fa ricorso alla solita ricetta del tuning.

Il risultato, in casi del genere, turba quasi sempre l’armonia compositiva iniziale. Qualcuno, però, se ne infischia e, pur di distinguersi, si accolla le possibili cadute di stile. Il processo di elaborazione di cui ci occupiamo oggi porta la firma di Mansory, che non ci va mai col bisturi. Gli interventi del tuner tedesco sono sempre molto incisivi. Ad alcuni piacciono, ad altri no. Sarebbe interessante conoscere il vostro punto di vista, con riferimento al caso in esame.

Protagonista del trattamento, come dicevamo, è stata la Lamborghini Revuelto, sottoposta a un programma di personalizzazione after market, eseguito fuori dai canali ufficiali del “toro“. Nella nuova veste la supercar emiliana ottiene un originale bodykit in fibra di carbonio, cerchi forgiati e rivestimenti interni personalizzati. Anche il sistema propulsivo è stato ritoccato, per incrementare la potenza.

Gli interventi hanno riguardato il V12 da 6.5 litri, quindi la parte endotermica del sistema PHEV, portandolo a 868 CV, per un totale di 1.055 CV, contro i 1.015 CV dell’allestimento standard. Non credo che a simili livelli un cambiamento del genere si faccia sentire, ma questa è stata la decisione.

Il tuning sulla Lamborghini Revuelto, battezzato Mansory Initiate, sarà forse seguito da altri ancora più taglienti, ma al momento non riesco neppure ad immaginare fin dove potrebbero spingersi. Io sono affezionato alle auto come mamma le ha fatte, quindi già questa mi sembra un’elaborazione estrema. Qualcuno, però, dice che rispetto agli standard dell’elaboratore tedesco siamo di fronte a un lavoro quasi…sobrio.

Il bodykit in fibra di carbonio, secondo il loro punto di vista, non si discosta troppo dalle alchimie espressive della versione di serie: solo qualche aggiunta, per dare un tocco ancora più geometrico alla carrozzeria. Una cosa è certa: in tal modo il modello diventa più appariscente. Cresce infatti la sua capacità di attirare gli sguardi, ma forse con giudizi non sempre teneri verso la revisione stilistica.

Nel frontale cambia il cofano della Lamborghini Revuelto, con specifiche aperture. L’esecuzione è in fibra di carbonio, stesso materiale usato per le altre aggiunte, come le estensioni del paraurti e lo splitter frontale. Le minigonne laterali sono state riprogettate, guadagnando un look diverso. Anche qui ci sono prese d’aria e alette integrate.

Nello specchio di coda spunta un nuovo diffusore, generosamente dimensionato, che fa quasi sparire le altre modifiche estetiche. Questo intervento e gli altri del kit si completano con il nuovo set di cerchi forgiati leggeri FV.10 a dieci razze, da 21 pollici nella parte anteriore e 22 pollici in quella posteriore. Notevoli le modifiche eseguite nell’abitacolo della Lamborghini Revuelto trattata da Mansory, dove pelle, camoscio e materiali compositi dominano la scena. Al momento non si hanno notizie sul costo di queste trasformazioni. A voi la gallery.

Fonte | Carscoops