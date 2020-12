Una Lamborghini Murciélago… con carrello e caprette al seguito [Video]

Vedere una Lamborghini Murciélago è un fatto raro, ma incontrarne una che porta a spasso un carrello con fieno e caprette è roba fuori da ogni possibilità statistica. La realtà, però, supera a volte le proiezioni analitiche ed anche i confini dell’immaginazione, come testimonia il video odierno, i cui fotogrammi propongono esattamente questo. Roba che neanche nel film “Nati con la camicia” di Bud Spencer e Terence Hill si era mai vista.

In quella pellicola i celebri attori italiani impersonavano due agenti della CIA, travestiti da eccentrici miliardari che, in una scena, si presentarono in hotel a Miami su una Lincoln Continental Mark 3 Convertible dorata del 1958, con rimorchio e mucca Brunilde al seguito. Ancora più stravagante, se vogliamo, è il quadro proposto dal filmato odierno, con le caprette portate al seguito dal conducente di una Lamborghini Murciélago, auto destinata a ben altre missioni e con altre collocazioni nell’immaginario collettivo.

Questa supercar, nata come erede della Diablo, esprime in forma coerente la forza e la muscolosità del marchio di Sant’Agata Bolognese, con linee pulite e scorrevoli che affidano alle alchimie dei volumi la missione dello spettacolo estetico, offerto in quantità industriale. Il risultato sono dei volumi bassi e larghi, nel segno del “toro”, giusto per restare in ambito faunistico. La Lamborghini Murciélago, anche se rimpiazzata in listino dalla Aventador, conserva un fascino speciale nell’universo dorato delle auto sportive ed è pure molto elegante. Dalla sua, una superba melodia regalata dal motore V12, costretto nella particolare missione proposta dal video a miscelarsi con i belati delle capre.