Lamborghini Lanzador inaugura l’era elettrica del Toro

Lamborghini ha svelato nelle scorse ore alla Monterey Car Week la Lamborghini Lanzador, un concept della prima Lamborghini elettrica al 100%. La casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese ha già annunciato due anni fa che avrebbe prodotto una nuova auto, la quarta della sua gamma. Nel 2024, tutte le Lamborghini dovranno avere propulsori parzialmente elettrici, mentre la Lamborghini elettrica al 100% è in cantiere per il 2028. Il quarto modello di Lamborghini sarà un SUV coupé elettrico a due porte. Svilupperà fino a 1.359 cavalli di picco.

Svelata la nuova Lamborghini Lanzador: il crossover anticipa la futura era elettrica del brand

Il marchio italiano per adesso ha fornito pochi dettagli tecnici sulla Lamborghini Lanzador, ma come dicevamo poc’anzi sappiamo che sarà dotato di un propulsore completamente elettrico composto da due motori. Potrà sviluppare “più di un megawatt di picco”, vale a dire più di 1.359 cavalli, il che promette notevoli accelerazioni. Lamborghini ha annunciato anche una “grande autonomia” ma per il momento non ha detto nulla sulla capacità della batteria. L’aerodinamica attiva contribuirà a ridurre il consumo di energia. Il sistema, noto come Aerodinamica Lamborghini Attiva che a seconda delle esigenze, riduce la resistenza dell’aria o massimizza il carico aerodinamico.

Sulla Lamborghini Lanzador compare anche un sistema di sospensioni attive, con molle ad aria, ammortizzatori adattivi e asse posteriore sterzante che migliorano le prestazioni e la stabilità. Allo stesso modo, il torque vectoring preciso aiuta a distribuire la potenza ai motori anteriori e posteriori, con ogni potenza che invia a destra e a sinistra per fornire un’entrata in curva più scattante e una manovrabilità più equilibrata.

Visivamente, i designer di Sant’Agata Bolognese hanno fuso elementi tipici dell’ibrida Revuelto con la Urus, ma a differenza del grande SUV, la Lanzador Concept non ha quattro ma solo due porte sui lati, avendo le sembianze di una Gran Turismo sollevata con una posizione di seduta alta e una configurazione di posti a sedere 2+2. I parafanghi ampiamente svasati rendono l’aspetto del veicolo più muscoloso, i passaruota sono – come con Urus – progettati più spigolosi. La parte posteriore è rialzata e ha un enorme diffusore, i fanali posteriori con i loro tre elementi luminosi esagonali sono già noti dal Revuelto o dal Sian.

L’interno è futuristico e si concentra sull’essenziale. Lamborghini parla della filosofia “feel like a pilot”, con un cruscotto snello e leggero. Il pulsante centrale start-stop con la sua copertura rossa ricorda in particolare i jet da combattimento.