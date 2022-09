Lamborghini Huracan Sterrato: ecco il video spia

Un muletto di prova della prossima Huracán Sterrato, la versione off-road della baby supercar del Toro che si avvia verso il pensionamento, è stato avvistato per la prima volta mentre lasciava lo stabilimento di Sant’Agata Bolognese, in Italia. più in basso in questo articolo vi mostriamo la Lamborghini Huracan Sterrato: il video spia nella sede italiana.

Lamborghini Huracan Sterrato: il video della versione 5 cm più alta

Il prototipo high-riding, mostrato da uno youtuber, offre il primo vero sguardo alla supercar rialzata al di fuori del materiale promozionale rilasciato da Lamborghini finora. Oltre all’altezza da terra che guadagna diversi centimetri (dovrebbero essere quasi 5 cm in più rispetto alla versione convenzionale) possiamo anche vedere, nascosti dietro alla carrozzeria camuffata, i paraurti ridisegnati, una presa d’aria sul tetto e un paio di portapacchi.

Anche se è difficile dirlo solo rifacendosi al suono dello scarico catturato in questo video, è molto probabile che la nuova Lamborghini Huracan Sterrato utilizzerà una versione del motore V-10 aspirato da 5,2 litri della Huracán (il prototipo montava quello della EVO da 640 CV), abbinato a una trasmissione a doppia frizione a sette rapporti.

Lamborghini Huracan Sterrato: il video

Non è ancora stato confermato se avrà la trazione posteriore (più probabile) o integrale. Ad ogni modo la Sterrato avrà come cuore elettronico il sistema LDVI, cioè Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata. Il centro di controllo delle modalità di guida viene qui calibrato proprio per offrire il meglio di se fuori dall’asfalto. La Lamborghini Huracán Sterrato sarà inoltre caratterizzata da una speciale configurazione del telaio e dal selettore della modalità di guida “ANIMA” che le consentirà di uscire dall’asfalto e di girare su strade sterrate o innevate a velocità “diaboliche”.

Dal concept alla produzione

La Huracan Sterrato era nata come concept car nel 2019, prima di ricevere il via libera per la produzione, presumibilmente grazie alla reazione positiva dei clienti e della stampa generata dal prototipo. Poi Lamborghini aveva rilasciato un breve video a gennaio che mostrava un prototipo mimetizzato, probabilmente la stessa auto che del nuovo video di oggi.

Lamborghini dovrebbe mostrare la produzione Huracán Sterrato a dicembre. Poi, con interni lussuosi e ricchi di dettagli speciali, sarà sul mercato entro il 2023, sotto forma di edizione speciale che chiuderà questa generazione della supercar di Sant’Agata Bolognese nel modo più inaspettato e spettacolare.