Lamborghini Huracán Sterrato: ecco il modello quasi definitivo

La Lamborghini Huracán Sterrato non era un semplice volo di fantasia della casa di Sant’Agata Bolognese. Quella concept car prefigurava la versione off-road della “piccola” del “toro”, destinata a prendere forma, magari in serie limitata. Oggi siamo in grado di mostrarvi una foto, scattata in un luogo misterioso, che potrebbe mostrare il veicolo di pre-produzione, completamente senza veli. L’immagine è stata pubblicata da Cochespias su Instagram.

Guardando lo scatto si nota come l’esemplare immortalato abbia molte modifiche in chiave “fuoristradistica”, ereditate dall’auto da salone del 2019 e dal suo prototipo camuffato, visto durante i test su alcune strade pubbliche. Le luci da rally, di taglio esagonale, presenti nello specchio anteriore, sono quelle della concept car. Vari altri elementi rimandano alla Lamborghini Huracán Sterrato.

Anche se manca la barra luminosa sul tetto, le somiglianze sono davvero tante per non pensare che si tratti della stessa auto, nella sua veste di pre-produzione. Non ci resta che aspettare per scoprire quanto di vero ci sia in questa ipotesi. Ricordiamo che la supercar per l’off-road, o comunque in stile rally, della casa di Sant’Agata Bolognese dovrebbe essere alimentata dal motore V10 aspirato da 5.2 litri di cilindrata, in grado di sviluppare una potenza massima di 640 cavalli, con 600 Nm di coppia. La concept car era più alta di 47 millimetri rispetto alla Huracán EVO: penso che anche l’esemplare in foto abbia la stessa luce da terra.

