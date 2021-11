Lamborghini Huracan Sterrato: allo studio la versione di serie

Stando a quanto riportato da Auto Motor und Sport, sarebbe allo studio l’inedita Lamborghini Huracan Sterrato, versione di serie della omonima concept car esposta al Salone di Ginevra del 2019. Esteticamente, sarà riconoscibile per lo stile da SUV coupé e l’assetto rialzato della carrozzeria.

Ultima evoluzione prima dell’addio

Recentemente, la Casa del Toro ha registrato ufficialmente la denominazione Lamborghini Huracan Sterrato presso l’ufficio europeo dei brevetti. Questa potrebbe essere l’ultima declinazione della supercar italiana, dato che il debutto della sostituta è in programma nel corso del 2024.

Versione speciale in serie limitata

Secondo le indiscrezioni, la nuova Lamborghini Huracan Sterrato potrebbe essere prodotta in soli 500 esemplari, in vendita al prezzo unitario di circa 240.000 euro. Gli elementi specifici della carrozzeria potrebbero essere realizzati mediante la stampa tridimensionale, mentre per la meccanica sarebbe al vaglio il motore a benzina 5.2 V10 aspirato da 640 CV di potenza abbinato alla trazione integrale permanente.