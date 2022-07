Lamborghini Huracan Sterrato: il video spia

La Lamborghini Huracan Sterrato è una delle novità più interessanti che la Casa del Toro ha riservato agli appassionati per il 2022. Se n’è parlato molto, e adesso ecco che è apparso un esemplare camuffato direttamente dallo stabilimento di Sant’Agata Bolognese.

Lamborghini Huracan Sterrato si svela in rete

In rete infatti è apparso un video con la Lamborghini Huracan Sterrato protagonista. Certo, c’erano delle camuffature evidenti, me è altrettanto evidente che si tratti di lei. L’auto è attesa per il 2022, quindi è ormai sulla rampa di lancio, e da questo girato si capisce che è praticamente pronta. La sua seconda pelle è speculare a quella utilizzata nei trasporti di lusso sulle bisarche, e tende a proteggere la carrozzeria che sembrerebbe definitiva.

Similitudini con il prototipo della Lamborghini Huracan Sterrato

Il modello di Lamborghini Huracan Sterrato immortalato nel video ha molti punti in comune con il prototipo. Intanto l’altezza da terra notevolmente superiore a quella di una Huracan “convenzionale”, poi le protezioni nella parte bassa del paraurti anteriore, e dei cerchi in lega dal disegno specifico in stile anni ’80. Ma c’è di più, si intravedono i mancorrenti sul tetto, e la presa d’aria, che alimenta il motore, differente da quella della STO. Inoltre, gli scarichi sono posizionati più in alto. Insomma, tanti indizi fanno una prova.

Dovrebbe essere prodotta fino ad un massimo di 1.000 esemplari

Non è ancora chiara la data d’uscita della Lamborghini Huracan in questione, nel video si parla di agosto 2022, ma in ogni caso si avvicina a grandi passi. Non è ancora stato confermato il numero di esemplari che verranno prodotti, ma i rumors in rete parlano di una realizzazione che potrebbe andare dai 500 ai 1.000 esemplari. Sarebbe la declinazione più audace della Huracan, che è già stata proposta in diverse vesti, passando dalla variante a trazione integrale fino alla specialistica STO.