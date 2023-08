Lamborghini Huracán Sterrato Opera Unica: una one-off con una vernice blu cristallo dipinta a mano

Lamborghini ha presentato una one-off speciale della sua Huracán Sterrato, la versione fuoristrada della sua supercar a motore V10. Si tratta della Lamborghini Huracán Sterrato Opera Unica, una vettura che si distingue per la sua vernice blu cristallo dipinta a mano, che richiama i colori del mare e del cielo della Sardegna. La vettura è stata svelata al Lamborghini Lounge di Porto Cervo, in occasione di un evento esclusivo per celebrare i 60 anni del marchio.

Svelata la nuova Lamborghini Huracán Sterrato Opera Unica

Lamborghini Huracán Sterrato Opera Unica è il frutto del lavoro del reparto Ad Personam di Lamborghini, che si occupa di realizzare personalizzazioni su misura per i clienti più esigenti. La vettura ha richiesto 370 ore di lavoro per ottenere la sua livrea unica, che combina tre tonalità di blu: Blu Amnis, Blu Grifo e Blu Fedra. Il risultato è un effetto cristallo simile a quello di un liquido ghiacciato, che cambia sfumatura a seconda della luce.

La vettura conserva le caratteristiche tecniche della Huracán Sterrato, che è stata presentata nel 2019 come un concept basato sulla Huracán Evo. La vettura ha un motore V10 aspirato da 5,2 litri che eroga 640 CV e 600 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti e a una trazione integrale. La vettura ha anche una sospensione rialzata di 47 mm, una carreggiata allargata di 30 mm, dei pneumatici specifici da 20 pollici, dei parafanghi in fibra di carbonio e degli scudi protettivi in alluminio.

Lamborghini Huracán Sterrato Opera Unica ha anche alcuni dettagli esclusivi, come il tetto e gli elementi esterni in nero opaco, i cerchi neri opachi Morus, gli interni in pelle Blu Delphinus con cuciture Celeste Phoebe e il pulsante di accensione dello stesso colore della carrozzeria. La vettura ha anche due targhette speciali: una che indica il numero di produzione limitata a 1499 esemplari della Sterrato e una che riporta la scritta “Opera Unica Porto Cervo 2023”.

La Huracán Sterrato Opera Unica è una vettura che esprime la creatività e l’innovazione di Lamborghini, che da 60 anni realizza auto da sogno capaci di emozionare e stupire. La vettura è anche un omaggio alla Sardegna, una terra ricca di bellezza e fascino, dove Lamborghini ha inaugurato la sua lounge estiva.