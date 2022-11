Lamborghini Huracán Sterrato: ecco le prime foto ufficiali

La Lamborghini Huracán Sterrato si mostra senza veli. Oggi la casa di Sant’Agata Bolognese ha rilasciato alcune foto del modello, il cui debutto ufficiale è previsto per il 30 novembre. Teatro del vernissage sarà l’Art Basel di Miami, evento esclusivo dove la nuova nata del “toro” saprà guadagnare la scena.

Un mondo diverso

Cresce la curiosità verso questa vettura, che segna l’ingresso del marchio nel territorio delle supersportive all terrain, nate per offrire grande piacere di guida anche quando finisce l’asfalto. Il tutto, senza tradire il DNA aziendale. La nuova sportiva in stile rally dell’azienda italiana si offre allo sguardo con un look più off-road. Si nota la maggiore altezza da terra. Diversi gli elementi “fuoristradistici” presenti nella tela grafica, per un effetto davvero singolare.

Lamborghini Huracán Sterrato: una belva

Ad alimentare le danze di questa creatura dovrebbe pensarci lo stesso cuore della “normale” coupé: un motore V10 aspirato da 5.2 litri di cilindrata, in grado di sviluppare una potenza massima di 640 cavalli, con 600 Nm di coppia. Facile intuire un profilo prestazionale di altissimo livello, degno della tradizione, esprimibile anche in contesti diversi da quelli rituali.

Foto e video del modello

Il debutto della vettura è stato anticipato da tre video teaser. L’ultimo della serie, rilasciato nelle scorse ore, è stato girato in Sicilia. Qui la Lamborghini Huracán Sterrato è entrata nel set, per un video emozionante sulle pendici dell’Etna. Insieme a lei, anche Maud Perrin. La campionessa francese di parapendio, col suo “attrezzo da lavoro”, ha planato sopra la vettura del “toro”, in una sfida nel segno dell’adrenalina. I fotogrammi intrecciano felicemente le protagoniste, con un alto indice di spettacolarità. L’Etna è il vulcano più alto d’Europa. Non c’è angolo del mondo dove non sia conosciuto. Sulle sue spalle ha preso forma l’inseguimento, verso le quote più alte. Fa un certo effetto vedere la Lamborghini Huracán Sterrato danzare come un’auto da rally fra le distese di pietra lavica, concedendosi magnifici traversi, tutti da gustare.