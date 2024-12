Lamborghini Day Japan: mega raduno per l’arrivo della Temerario

Nell’ambito del Lamborghini Day Japan, andato in scena a Tokyo, la casa del “toro” ha svelato al pubblico di quell’area del mondo la nuova Temerario, erede della Huracán. Questa première regionale è stata accompagnata da un grande raduno, che ha visto sfilare ben 130 vetture del marchio, provenienti da tutta l’Asia. Facile immaginare l’effetto prodotto da un corteo di tale prestigio in chi lo ha incrociato per le strade della capitale del Giappone.

La sfilata ha toccato le zone centrali della tela urbana, per poi concludersi al National Studium Shinjuku, dove fecero tappa anche i giochi olimpici del 2020. Qui si è svolta la presentazione della Lamborghini Temerario in Asia. Notevole l’interesse suscitato dal modello fra gli oltre 500 ospiti, tra proprietari di auto del “toro”, giornalisti e appassionati, molti dei quali hanno potuto ammirare, per la prima volta dal vivo, la nuova supercar ibrida plug-in della casa di Sant’Agata Bolognese.

Ad accogliere gli invitati ci ha pensato Stephan Winkelmann, Presidente e CEO dell’azienda emiliana. Ecco le sue parole: “Sono sempre profondamente colpito dall’entusiasmo dei clienti e dei fan Lamborghini in Giappone. Qui abbiamo presentato, agli appassionati dell’area, la Temerario, che ci fa diventare il primo brand del comparto a proporre un’intera gamma di supersportive completamente ibrida”.

Ricordiamo che la Lamborghini Temerario è la seconda vettura HPEV (High Performance Electrified Vehicle) del “toro”, dopo l’ammiraglia Revuelto. Questa supercar è spinta da un motore V8 biturbo da 4.0 litri di cilindrata, abbinato a tre unità elettriche, per una potenza complessiva di 920 CV. Quanto basta per bruciare lo scatto da 0 a 100 km/h in soli 2.7 secondi e per raggiungere una velocità massima di oltre 340 km/h. Insieme alla Temerario, a Tokyo sono stati esposti anche gli altri modelli dell’attuale line-up produttiva, accompagnati da modelli iconici della storia aziendale, come la Lamborghini Diablo SE30 Jota. Sfoglia la gallery per ammirare alcune fasi del raduno.

Foto | Lamborghini