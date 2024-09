Lamborghini Countach ferita su una gobba | Video

La Lamborghini Countach è una delle auto più amate di sempre. Il suo poster era presente nelle case e negli uffici di tantissimi appassionati. Chi ne possiede una la tratta con tutti i riguardi, perché è un mito a quattro ruote, ma l’imprevisto può capitare a tutti. Il video odierno lo conferma.

Nei fotogrammi si vede un esemplare della specie, vestito nell’iconica veste bianca, mentre patisce una disavventura, in occasione di un salone automobilistico andato in scena in Belgio. Il conducente della supercar del “toro”, mentre cerca di portarla sul prato, non si accorge del piccolo rilievo emisferico in cemento che delimita a tratti il percorso.

Forse perché inatteso o perché reso poco evidente dalla scarsa visibilità, non solo indotta dalle alchimie stilistiche dell’auto ma anche dalla sua collocazione all’uscita di una curva, il manufatto viene colpito. Il botto si sente in modo chiaro. Chi ama le belle auto spera che i danni siano stati davvero minimi, ma fa sempre male guardare dei filmati del genere, specie quando il ruolo di sfortunata protagonista tocca a un pezzo di storia a quattro ruote come la Lamborghini Countach.

Il proprietario non avrà problemi a sostenere i costi delle riparazioni, ma è come se lo spirito del modello fosse stato violato. A voi le immagini. Restano aperti un paio di interrogativi: perché lì non c’era nessuno a segnalare la presenza della gobba? Perché questa non è stata resa più visibile?