Lamborghini Aventador vola sul dosso urbano a Tokyo | Video

La Lamborghini Aventador è una delle supercar più sognate dell’era moderna. Anche se rimpiazzata dalla Revuelto, conserva intatto il suo fascino. Un’auto del genere non è nata per correre in città ma, come accade un po’ con tutte le vetture, pure in questo caso, talvolta, c’è qualcuno che disattende le norme del codice della strada e del buonsenso. Nel video odierno ne abbiamo un esempio.

Teatro delle riprese è un’arteria urbana di Tokyo, in Giappone. Pare che in quel tratto si svolgessero spesso dei passaggi oltre i limiti. Così le autorità locali hanno deciso di mettere un dosso artificiale, per rallentare i bollenti spiriti di alcuni automobilisti.

Ovviamente l’applicazione del dissuasore è stata fatta in modo impeccabile, per far notare la sua presenza, ma l’effetto sorpresa ha giocato un brutto scherzo al tizio che guida la Lamborghini Aventador protagonista del filmato. Questo pensava di poter viaggiare al ritmo cui era probabilmente abituato, senza rendersi conto del cambio di scenario. Così è piombato sul dosso a ritmo da corsa, perdendo il rapporto con il fondo stradale.

La supercar del “toro” ha preso un violento scossone ed è volata letteralmente in aria, con un salto che il proprietario non avrebbe voluto concedersi. Per fortuna l’auto emiliana non ha perso la traiettoria. Una sbavatura d’asse, infatti, avrebbe potuto produrre conseguenze ben diverse da un semplice spavento, anche per gli altri utenti della strada, in quel momento di passaggio. Speriamo che il tizio con la Lamborghini Aventador abbia imparato la lezione, dopo gli attimi di terrore vissuti a bordo dell’ex ammiraglia del “toro”, spinta da un motore V12 da 6.5 litri di cilindrata, con oltre 700 cavalli al servizio del piacere.