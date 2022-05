Lamborghini Aventador LP760-2 rubata all’influencer: ritrovata dai fans

Un milionario arabo si è affidato alla rete per cercare di ritrovare la Lamborghini Aventador LP760-2 che gli alcuni malviventi gli avevano rubato in modo ingegnoso. Protagonista della vicenda, non proprio freschissima ma di grande impatto mediatico, è stato Abdullah Alfahim, che fa anche l’influencer, con circa 60 mila follower su Instagram.

A dispetto dei soli 30 anni di età, questo ricco uomo d’affari si è concesso tanti doni preziosi nel corso della sua vita, come la già citata supercar del “toro”. Purtroppo, durante una vacanza in Costa Azzurra, è stato truffato da una finta compagnia di trasporti internazionali a Cannes.

I ladri hanno simulato di occuparsi di questa attività, convincendo delle loro credenziali l’ignaro acquirente del servizio, che gli ha affidato la sua Lamborghini Aventador LP760-2, per portarla a Londra. Purtroppo lo hanno ingannato. Così della fuoriserie di Sant’Agata Bolognese si sono perse le tracce. Un vero colpo al cuore. Alfahim ha denunciato i fatti all’Interpol, ma non riuscendo a riavere indietro l’auto in tempi brevissimi, come da lui auspicato, ha deciso di giocare anche la carta della sua visibilità mediatica, sperando di ottenere dei risultati migliori.

Sfruttando il ruolo di influencer, ha invitato i suoi follower a dargli delle informazioni qualora avessero notato l’amato “toro” da qualche parte. La strategia è andata a segno, consentendogli di ritrovare l’auto sportiva illecitamente sottratta. Il suo appello, infatti, è stato raccolto da un poliziotto polacco, che aveva visto una vettura della stessa specie, configurata come la sua, per le strade di Varsavia.

A quel punto, le attività investigative si sono concentrate in quell’area, portando al ritrovamento della supercar emiliana, poi riconsegnata al legittimo proprietario. Per il ladro, la galera. Quest’ultimo, dopo l’abbuffata di emozioni insieme ai suoi amici, a bordo della Lamborghini Aventador LP760-2, dovrà fare i conti con l’ambiente, decisamente meno piacevole, del carcere.

Foto da profilo Instagram a_alfahim