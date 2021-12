Lamborghini Aventador: il video spia dell’erede ibrida

Prosegue lo sviluppo per la sostituta della Lamborghini Aventador, come testimoniato dal video spia sul canale Varryx di Youtube. Stando a quanto dichiarato da Stephan Winkelmann, presidente e amministratore delegato della Casa del Toro, la prossima supercar sarà a propulsione ibrida.

Sarà Plug-In Hybrid?

Molto probabilmente, l’erede della Lamborghini Aventador dovrebbe adottare la tecnologia PHEV a propulsione ibrida Plug-In Hybrid. Quindi, non avrà la tecnologia Mild Hybrid da 48V come le hypercar Sian FKP37 e Countach LPI800-4 prodotte in serie limitata. Tecnicamente, invece, potrebbe essere simile alla concept car Asterion LPI910-4 esposta al Salone di Parigi del 2014.

Obiettivo 1.000 CV

Destinata a competere direttamente con la Ferrari SF90 Stradale, la sostituta della Lamborghini Aventador sarà anch’essa accreditata della potenza complessiva di 1.000 CV. Diversamente dalla supercar della Casa di Maranello, equipaggiata con il motore a benzina 4.0 V8 biturbo, la Casa di Sant’Agata Bolognese punterà sul nuovo propulsore a benzina 6.5 V12 aspirato.