Ladri rubano una BMW Serie 8 Coupé, fregandosene dei presenti | Video

I ladri sono una delle grandi piaghe della società. Oggi sono diventati talmente sfacciati da eseguire i loro furti in pieno giorno, davanti a persone che li riprendono durante l’esercizio dell’atto criminale. Sembra quasi che si sentano onnipotenti. Questa, almeno, è l’impressione che si trae guardando il video odierno, registrato da un passante (o forse dallo stesso owner dell’auto), che li mostra mentre trascinano con forza una costosa BMW Serie 8 Coupé (G15), sottratta al legittimo proprietario nell’area industriale di Modugno, in provincia di Bari.

Per il furto della grossa coupé tedesca, i malviventi hanno usato un’altra vettura, servita per spingerla con forza fuori dall’area di sosta. Pare che questa tecnica non sia rara. Il tizio con lo smartphone urla agli altri di chiamare la polizia, mentre lui cerca di immortalare i fatti, per fornire una documentazione probatoria alle forze dell’ordine. Nelle sue grida c’è anche la speranza di dissuadere i ladri dalla loro azione criminale, ma l’impresa non va a buon fine, perché i malviventi continuano imperterriti a proseguire il marcio lavoro, incuranti di tutto e di tutti.

La loro sfacciataggine e la loro arroganza fanno impressione e mettono paura alla gente perbene. Non si può vivere in un modo del genere, nella civilissima Europa. Doveroso mettere in campo delle iniziative legislative energiche per il contrasto di queste pratiche illegali. Speriamo che gli elementi raccolti consentano agli uomini in divisa di ricostruire presto l’identità dei malviventi e di ritrovare in fretta la BMW Serie 8 Coupé, possibilmente non molto danneggiata o, peggio ancora, fatta a pezzi. Speriamo inoltre che i giudici applichino pene esemplari nei loro confronti, per fargli passare il vizio.

Fonte | Bari Today