La Tesla Model S sfida la Benetton F1 nella drag race [Video]

Le auto elettriche hanno uno scatto fulmineo e questa loro caratteristica viene sfruttata con astuzia, per accreditare le doti dei modelli in listino. Ecco allora spiegato il crescente spazio ricavato sul web dalle drag race, che mettono in risalto questa caratteristica. Il video odierno appartiene alla specie e mostra una Tesla Model S P100D affrontare in accelerazione una monoposto Benetton di Formula 1 del 1997.

La vettura di Palo Alto eroga 671 cavalli di potenza e una coppia di 950 Nm, su un peso di 2218 chilogrammi. Il V10 della vettura da Gran Premio sviluppa invece 770 cavalli, su un peso di 535 chilogrammi. Il rapporto peso/potenza è nettamente a favore del bolide da pista, ma la berlina elettrica statunitense, nello scatto breve, ha il vantaggio della coppia immediata e dalla trazione integrale. Nel video pubblicato da “driven” possiamo notare come questo si traduca in una partenza più rapida dell’auto a batteria, che mantiene un certo vantaggio fino a circa 50-60 km/h, ma poi non c’è storia.

La Benetton di Formula 1 taglia il traguardo del quarto di miglio in 9.6 secondi, mentre la Tesla Model S P100D completa la pratica in 10.8 secondi. Il video mostra i due mezzi – che si collocano agli antipodi come filosofia – impegnati anche nella prova dello 0-100-0 km/h e nel test dell’alce, per mettere meglio a fuoco le rispettive caratteristiche. A voi il filmato completo, il cui nucleo è rappresentato dalla drag race: una prova, a mio avviso, scarsamente indicativa sulle qualità complessive di un’auto.