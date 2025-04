Una rivoluzione silenziosa si prepara a cambiare il panorama dei veicoli elettrici, grazie a una nuova tecnologia che promette una ricarica veloce fino a cinque volte più rapida in condizioni di freddo intenso. Questa innovazione, sviluppata dall’Università del Michigan, utilizza un rivestimento in vetro e microcanali nell’anodo, mantenendo inalterata la densità energetica delle batterie agli ioni di litio.

Questa scoperta potrebbe risolvere uno dei principali ostacoli che rallentano l’adozione dei veicoli elettrici: la lentezza della ricarica durante i mesi invernali. Negli Stati Uniti, questo problema ha contribuito al calo di interesse verso le auto a batteria, rendendo la tecnologia una potenziale svolta per il settore.

Come funziona la nuova tecnologia

Il rallentamento della ricarica nelle batterie tradizionali è dovuto alla formazione di un rivestimento chimico sull’elettrodo a basse temperature, che ostacola il movimento degli ioni di litio. Il team del professor Neil Dasgupta ha sviluppato due soluzioni complementari per superare questa limitazione.

La prima innovazione consiste nella creazione di architetture tridimensionali nell’anodo di grafite, con microcanali progettati per facilitare il flusso ionico. Tuttavia, questa modifica si è rivelata insufficiente con temperature sotto lo zero.

La vera svolta è arrivata con l’applicazione di un sottilissimo strato vetroso di borato-carbonato di litio, spesso appena 20 nanometri, che impedisce la formazione del deposito indesiderato sugli elettrodi. La combinazione di queste due tecnologie ha prodotto risultati straordinari.

“Per la prima volta, abbiamo mostrato un percorso per ottenere una ricarica veloce a basse temperature, senza sacrificare la capacità delle batterie agli ioni di litio“, ha dichiarato Dasgupta, sottolineando l’importanza della sinergia tra le due soluzioni.

Impatto sul mercato automobilistico

Questa tecnologia potrebbe rilanciare l’interesse verso i veicoli elettrici, in netto calo secondo l’American Automobile Association. Un’indagine dell’AAA rivela che l’interesse degli americani per l’acquisto di auto elettriche è sceso dal 23% al 18% in un solo anno, con il 63% degli intervistati che indica l’autonomia e i tempi di ricarica in inverno come principali ostacoli.

Per accelerare la commercializzazione, il team sta collaborando con il Michigan Economic Development Corporation per integrare questa innovazione nei processi produttivi industriali. Inoltre, Arbor Battery Innovations ha ottenuto la licenza per commercializzare la tecnologia dei microcanali.

Se implementata su larga scala, questa soluzione potrebbe trasformare l’esperienza d’uso dei veicoli elettrici in tutte le stagioni, eliminando uno degli ultimi significativi ostacoli tecnici alla loro diffusione globale.