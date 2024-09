La nuova McLaren GTS lanciata nel lusso di Abu Dhabi

La nuova McLaren GTS è stata lanciata in Medio Oriente, dove l’interesse per auto del genere si unisce a una domanda di mercato particolarmente sostenuta. Questa vettura allarga la gamma della casa di Woking, offrendo una nuova opzione di scelta alla clientela. Per il debutto dell’Est è stata scelta la magica cornice di Abu Dhabi, dove il vernissage ha preso forma nel corso di un esclusivo evento serale, nel futuristico centro di assistenza del marchio nella capitale degli Emirati Arabi Uniti. Oltre ai proprietari di altri modelli della famiglia, erano presenti VIP e importanti personalità dell’area.

La McLaren GTS miscela le prestazioni da supercar all’usabilità quotidiana, intercettando i bisogni di una fascia di appassionati che non sono disposti a sacrificare le opzioni di impiego ordinarie, pur avendo un’auto sportiva. Il design, con i suoi tratti incisivi, dona dinamismo alla carrozzeria, che si è offerta per uno straordinario servizio fotografico all’Atlantis the Royal, uno degli hotel più esclusivi al mondo.

Fra i punti di forza della nuova McLaren GTS si segnala l’ottimo rapporto peso/potenza, reso possibile dall’ampio uso di materiali compositi, che trova la massima espressione nel telaio monoscocca in fibra di carbonio. Questo si traduce in dinamiche di guida molto incisive, che regalano soddisfazione a chi sta al volante. Rispetto al modello precedente, il passo in avanti è significativo anche su questo fronte.

La vettura può essere usata con giovamento sensoriale sia tra i cordoli di un circuito che nei viaggi ad ampio raggio. Gradevole l’allestimento dell’abitacolo, frutto di accurate scelte estetiche e dell’uso di materiali lussuosi. La nuova McLaren GTS pesa 1.520 kg e gode della spinta di un motore V8 biturbo da 4.0 litri di cilindrata, che eroga ora 15 CV in più rispetto a prima, spingendosi nel territorio dei 635 CV a 7.500 giri al minuto. Positivi i riflessi sulle performance, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 3.2 secondi e da 0 a 200 km/h in 8.9 secondi. La velocità massima tocca quota 326 km/h.