La McLaren Artura Spider, la prima supercar ibrida convertibile della casa britannica, sarà presentata in anteprima nazionale al Salone Auto Torino 2024. Questo nuovo modello sarà la star dello stand McLaren, affiancato dalle altre icone del marchio: la 750S e la 720S GT3X, simboli della tradizione e dell’innovazione automobilistica.

L’Artura Spider catturerà l’attenzione con la sua livrea McLaren Orange, arricchita dall’Exterior Carbon Fibre Pack e dettagli personalizzati come le pinze dei freni arancioni e i cerchi a 10 raggi Dynamo in Superlight Forged Alloy. Con questa versione cabriolet, che si aggiunge alla gamma già esistente della variante coupé, McLaren offre un’esperienza di guida ancora più coinvolgente, con il piacere della guida a cielo aperto e un hard-top retrattile azionabile elettricamente in soli 11 secondi.

La McLaren 750S, lanciata nel 2023 e riconosciuta come la supercar di riferimento di McLaren, sarà anch’essa presente in un nuovo colore Ember Orange Elite. Gli interni, rivestiti in Alcantara nero con dettagli arancioni, presentano cinture di sicurezza arancioni, cuciture a contrasto e sedili da corsa in fibra di carbonio. La vettura è arricchita da un Carbon Fibre Pack esterno ed interno e da cerchi Vortex 5 Spoke Ultra-Lightweight con finitura Gloss Black Diamond Cut, che sottolineano ulteriormente il suo carattere sportivo ed esclusivo.

A completare l’esposizione c’è la 720S GT3X, progettata dalla divisione motorsport di McLaren Automotive, McLaren Customer Racing, e destinata esclusivamente all’uso in pista. Questa vettura ha fatto il suo debutto dinamico al Goodwood Festival of Speed nel 2021, dove ha vinto la Timed Shootout Final grazie alla precisione del pilota ufficiale McLaren, Rob Bell, con un tempo di 45,01 secondi.

Con un peso di soli 1.210 kg e un motore biturbo da 4,0 litri che eroga 720 CV, aumentabili di 30 CV con il sistema “push-to-pass”, la 720S GT3X rappresenta l’apice delle prestazioni in pista, grazie al suo eccezionale rapporto potenza/peso di 620 CV per tonnellata. Questi tre modelli incarnano l’essenza del DNA McLaren: innovazione, prestazioni estreme e un design inconfondibile, offrendo un’esperienza di guida senza paragoni agli appassionati di supercar.