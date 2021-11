Le imprese sulla neve della vecchia Fiat Panda 4×4 sono ormai entrate nella leggenda. Ogni tanto sul web fanno la loro comparsa dei video che mostrano le umiliazioni inferte dalla piccola utilitaria torinese ad auto di fascia più alta. Oggi vi mostriamo il più recente della serie, girato al Sestriere con oltre 30 centimetri di manto bianco. Si vedono alcune auto ferme e in difficoltà, per limiti di trazione.

A un certo punto, come da copione, passa il “Pandino”, che procede in modo fluido sul terreno innevato. Sembra che voglia farsi beffe degli altri, ma non è così. La scena è maturata senza una regia dietro. Niente di costruito, per dirla in soldoni. Fa specie, però, che lei ci sia sempre in questi casi. Ormai è noto a tutti come la vecchia Fiat Panda 4×4 abbia l’invidiabile capacità di operare in souplesse sui fondi innevati, grazie all’efficace trazione integrale di cui dispone. Può essere proclamata regina delle nevi?