Sfida insolita, sulle nevi, tra una Ferrari SF90 Stradale e una vecchia Fiat Panda 4×4. Teatro della drag race è una strada montana ricoperta da un manto bianco, che può mettere a dura prova le doti di trazione di una supercar estrema come quella del “cavallino rampante”, spinta da un motore endotermico V8 da 4 litri con 780 cavalli all’attivo e da tre propulsori elettrici da 220 cavalli, per una potenza complessiva di 1000 cavalli.

Come prevedibile, il “Pandino”, con la sua risaputa capacità di operare in souplesse sui fondi innevati, grazie all’efficace trazione integrale di cui dispone, riesce a muoversi più rapidamente nei primi metri, ma poi la Ferrari SF90 Stradale recupera terreno.

Come andrà a finire? Chi taglierà per prima la linea del traguardo? Non vi vogliamo togliere il gusto della sorpresa, per questo vi consigliamo di guardare il video della strana drag race. Buona visione.