La McLaren che fa tutto di testa sua in modo “dispettoso” | Video

Le auto, a volte, fanno i capricci, anche se portano un marchio nobile sul cofano. Il video odierno lo conferma. Protagonista delle riprese è una supercar, firmata McLaren, che ha deciso di fare di testa sua. In una giornata di pioggia intensa, la vettura sportiva della casa di Woking è sfuggita al controllo del proprietario, concedendosi una costosa avventura in self driving.

A nulla sono valsi i tentativi di bloccarla messi in atto dai passeggeri del modello, che hanno cercato, vanamente, di fermare dall’esterno la sua azione. Così la McLaren è andata più volte a incunearsi sotto un imponente SUV, per fortuna a bassa velocità. La presenza dell’altro mezzo ha reso possibile il bloccaggio della supercar inglese.

Purtroppo il video non offre una visione di ciò che è successo dopo, ma immagino sia intervenuto qualche specialista per interdire l’iniziativa autonoma del veicolo. Le porte, chiuse durante il movimento, hanno impedito al proprietario del mezzo di salire a bordo, per riprendere il suo controllo. Forse solo un comando vocale di David Hasselhoff, abituato alla relazione con KITT, auto protagonista della serie televisiva Supercar, avrebbe potuto fermare in modo indolore la McLaren. Da cosa è stato scatenato il “capriccio”? Un atteggiamento non consono del proprietario ha prodotto la reazione? L’importante è che nessuno si sia fatto male.