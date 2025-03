Una Lexus LS400 del 1996 ha scritto una pagina memorabile nella storia dell’automotive, raggiungendo l’incredibile traguardo di un milione di miglia percorse. Questo risultato testimonia la straordinaria longevità e affidabilità del celebre marchio di auto lusso giapponese.

Lexus LS400: l’auto da un milione di miglia

La storia di questa vettura ha inizio nel 2014, quando il giornalista automobilistico Matt Farah acquistò la LS400 usata per soli 1.500 dollari. Nonostante l’età avanzata e il chilometraggio già considerevole, Farah si lanciò nella sfida di portare l’auto al traguardo del milione di miglia, un obiettivo raggiunto nel 2019 grazie a una scrupolosa manutenzione.

Questo successo non stupisce se si considera che, sin dal suo debutto nel 1989, la LS400 aveva rivoluzionato il segmento premium negli Stati Uniti. Equipaggiata con un motore V8 da 4.0 litri in grado di erogare 242 cavalli e abbinata a una trasmissione automatica a 4 rapporti, la berlina aveva conquistato il mercato, superando marchi come BMW, Mercedes e Audi.

Altri esempi positivi

L’auto da record è stata successivamente acquistata da Freddy “Tavarish” Hernandez, che ha deciso di restaurarla completamente. Il restauro ha incluso una verniciatura OEM e una revisione meccanica totale, riportando il veicolo alle sue condizioni originali e preservandone il valore storico.

Questo risultato eccezionale non è un caso isolato per Lexus. Anche altri modelli della casa automobilistica, come IS300 e GS, hanno dimostrato di poter superare agevolmente i 300.000 chilometri, grazie alla proverbiale qualità costruttiva del marchio giapponese.

L’impresa ha attirato l’attenzione della stessa Lexus, che ha manifestato interesse a esporre il veicolo in un museo. L’obiettivo è celebrare questo straordinario esempio della filosofia del brand: creare automobili capaci di durare nel tempo, mantenendo standard elevati di qualità e prestazioni.