La Ferrari 812 Competizione color prugna in esemplare unico

Il colore non è tipico della casa di Maranello, ma la sua applicazione su una Ferrari 812 Competizione produce una nuova prova della personalizzazione cromatica che si può ottenere facendo appello al programma Tailor Made del “cavallino rampante“. Per l’esemplare di cui ci stiamo occupando, è stata scelta una tinta Prugna opaca, con strisce longitudinali in Oro opaco. Così il proprietario della supercar emiliana ha ottenuto una caratterizzazione unica del suo gioiello a quattro ruote.

Anche nell’abitacolo sono stati eseguiti degli interventi, di alto livello espressivo e qualitativo, grazie ai sedili da corsa in pelle Castagno Poltrona Frau Heritage e a dettagli passionali come gli stemmi di Prancing Horse in filo giallo, incisi sui poggiatesta.

Alla riuscita del lavoro ha concorso, in modo importante, la professionalità degli artigiani intervenuti nel processo creativo, per tradurre in materia la visione dell’owner, assecondata da quella degli specialisti interni del marchio emiliano.

Protagonista del trattamento, come dicevamo, è stata una Ferrari 812 Competizione, vettura dal DNA racing derivata dalla 812 Superfast. Qui i contenuti ingegneristici e prestazionali sono al top. Stiamo parlando di una supercar in edizione limitata, nata per pochi eletti, che si offre allo sguardo con tratti di grande carisma visivo. Sotto il cofano anteriore danzano i pistoni e i cilindri di un motore V12 aspirato da 6.5 litri, che eroga 830 CV di potenza massima.

Questa energia si offre al piacere di chi sta a bordo con una erogazione da antologia, accompagnata da musicalità meccaniche inebrianti. Sublime pure l’handling, in grado di soddisfare i piloti più esigenti. La Ferrari 812 Competizione è una delle opere più carismatiche dell’era moderna del “cavallino rampante”.

Impossibile non farsi travolgere emotivamente da questa vettura, che profuma di vigore caratteriale. La sua forza espressiva è vulcanica, anche nella veste cromatica scelta dal proprietario dell’esemplare di cui ci siamo occupati, trattato con la solita cura dagli uomini e dalle donne del reparto Tailor Made della casa di Maranello.