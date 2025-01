Un simbolo intramontabile della storia automobilistica, la Ferrari 375 MM Scaglietti del 1954, è stata recentemente sequestrata a Milano, diventando il fulcro di un’indagine giudiziaria. Questo modello unico, un tempo donato dal celebre regista Roberto Rossellini alla moglie e musa Ingrid Bergman, rappresenta un’icona non solo dell’automobilismo ma anche del cinema, con un valore stimato intorno ai 30 milioni di euro.

L’inchiesta, condotta dal pm Giovanni Tarzia e dalla Guardia di Finanza, riguarda presunte irregolarità fiscali e nella documentazione di auto di lusso, tra cui una rara Alfa Romeo Berlinetta 8C 2900B, valutata 27 milioni di euro. Secondo le autorità, sarebbero coinvolti avvocati, commercialisti e titolari di agenzie automobilistiche, ma l’attuale proprietario della Ferrari, Timm Arno Bergold, console onorario della Germania nel Principato di Monaco, non risulta tra gli indagati.

Un pezzo unico di inestimabile valore

La 375 MM Scaglietti, nata come vettura da corsa, fu acquistata da Rossellini nel 1954 e trasformata in coupé dalla Carrozzeria Scaglietti dopo un incidente. La sua carrozzeria, ispirata alle linee della Mercedes 300 SL, fu dipinta in una tonalità argento speciale, ribattezzata “grigio Ingrid” in onore della Bergman. Questo restyling l’ha resa un oggetto di culto nel collezionismo auto, attirando l’attenzione dei più appassionati collezionisti di auto d’epoca.

Nel 2014, la vettura ha raggiunto l’apice della notorietà vincendo il premio “Best of Show” al prestigioso Concorso d’Eleganza di Pebble Beach, un evento storicamente dominato da modelli antecedenti alla Seconda Guerra Mondiale. Restaurata con cura dall’ex presidente di Microsoft, Jon Shirley, è diventata la prima Ferrari a ottenere questo ambito riconoscimento.

Le implicazioni dell’indagine

La vicenda ha scosso il mondo delle auto storiche, evidenziando le complessità e i rischi del mercato di questi veicoli dal valore non solo economico, ma anche culturale e storico. Gli interrogatori degli indagati sono fissati per il 30 gennaio, mentre l’inchiesta continua a suscitare un acceso dibattito tra gli appassionati e i professionisti del settore.

Nonostante il contesto giudiziario, la Ferrari 375 MM Scaglietti rimane un emblema di eleganza e innovazione, testimone di un’epoca d’oro dell’automobilismo e di un legame unico tra il cinema e una delle case automobilistiche più prestigiose al mondo.