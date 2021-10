La BAC Mono R strappa alla LaFerrari il record al Red Bull Ring [Video]

La BAC Mono R è una monoposto inglese di matrice racing, omologata per l’uso stradale. Questa vettura sembra perfetta per i track day. La pista è il suo regno, ma può accompagnare anche al bar, in centro città. Uno dei 30 esemplari del modello, nato in tiratura limitata, ha segnato il nuovo record sul giro per auto di produzione al Red Bull Ring in Austria, completando i 4318 metri della pista della Stiria in 1’32″96, a 196 km/h di media.

Così ha frantumato il primato precedente, che apparteneva ad una Ferrari LaFerrari. Rispetto alla regina delle hypercar della casa di Maranello, la BAC Mono R ha fatto meglio di quasi sei secondi.

La monoposto inglese, anche se gode della spinta di un motore con “soli” 343 cavalli di potenza, ha un peso di appena 555 chilogrammi. Questo dà un’idea delle performance dinamiche di cui è capace. A fare il resto ci pensa la caratterizzazione racing. Il tempo record segnato al Red Bull Ring, con Adam Christodoulou al volante, conferma le doti prestazionali della vettura. Ian Briggs, co-fondatore di BAC, è raggiante per il risultato conseguito. Adesso l’obiettivo è quello di demolire altri primati.